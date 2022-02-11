أمريكا تدين بشدة هجوما إرهابيا استهدف مدينة أبها السعودية

جدة - نرمين السيد - وجدد مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان - فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى اليوم الجمعة - التزام واشنطن بدعم ومساندة أصدقائها فى المنطقة والالتزام بدعم المملكة العربية السعودية فى الدفاع عن شعبها وأراضيها من مثل هذه الهجمات، كما قال الرئيس الأمريكى جو بايدن لجلالة الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال مكالمتهما الهاتفية أمس.

وأفاد سوليفان بأن جماعة الحوثى أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم، قائلا "سنعمل مع شركائنا السعوديين والدوليين لمحاسبتهم".

وفى السياق نفسه، ذكرت الخارجية الأمريكية - فى بيان - أن الهجمات المتكررة فى الأسابيع العديدة الماضية أدت إلى إلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية وتقويض الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمى للصراع اليمنى وتهديد أكثر من 70 ألف مواطن أمريكى يعيشون فى المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن الحوثيين يتبعون نمطا خطيرا من الإجراءات التعسفية والعدوانية المتزايدة ضد اليمنيين وجيران اليمن والمجتمع الدولى.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه لذلك تواصل الولايات المتحدة، إلى جانب المجتمع الدولى، الحث على وقف تصعيد الصراع، مؤكدة ضرورة أن يجلس الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات للعمل معا ودعم عملية السلام الجديدة الأكثر شمولا التى تقودها الأمم المتحدة.

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بتمنى الشفاء العاجل لضحايا الهجوم الإرهابى.