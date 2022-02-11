روسيا تندد بإرسال عسكريين غربيين إلى أوروبا الشرقية

جدة - نرمين السيد - وقال النائب الأول لمبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، اليوم الجمعة، فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "ندين بشدة إرسال الولايات المتحدة وحلفائها قوات إلى أوروبا الشرقية.. نحن نعتبرها خطوات فى الاتجاه الخطأ، من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد الوضع والتسبب فى أزمة بدلا من التهدئة، وهو التصعيد الذى نرغب جميعا فى تجنبه".

وأضاف الدبلوماسى الروسى: "هناك نحو 175 ألف جندى خارج الولايات المتحدة، ولا يمكننا ألا نقلق حيال هذا، مثلما نحن قلقون من اقتراب البنية التحتية العسكرية للناتو من حدودنا".