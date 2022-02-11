بدون فرن وبدون صاج… انجح طريقة لعمل العيش السوري وسر التسوية الصحيح من غير ما ينشف منك مش هتبطلى تعمله لأولادك

عمل العيش السوري وسر التسوية الصحيح، يعد العيش السوري من أنواع العيش الذي يستخدم لعمل الكثير من السندويشات و الشاورما بأنواعها، فهو عيش خفيف مكوناته متوفرة في كل منزل وطريقة صنعة سهلة وبسيطة، ويتميز بطعم رائع محبوب مع الشاورما خاصتا و فاهيتا الفراخ في السندوتشات، ويمكن صنعه بأكثر من طريقة سهلة لصنع أجمل وألذ السندوتشات، ويمكن تقديمه مع أنواع كثيرة من الأكلات.

عمل العيش السوري وسر التسوية الصحيح

مكونات العيش السوري

طريقة التحضير العيش السوري

في وعاء عميق نقوم بوضع أكواب الدقيق، ونضع عليه ربع ملعقة الخميرة وملعقتين الزيت ونضع الماء تدريجيا مع العجن.

يمكنك استخدام العجان إذا كان متوفر لديك.

نضع ذرة الملح وذره السكر مع الاستمرار فى العجن حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة.

نقوم بتقطيع العجين قطع متساوية.

ونرش قليل من الدقيق مكان الفرد ونقوم بفرد كل قطعة حسب مقاس المقلاة المتوفرة لديك.

نقوم بوضع المقلاة على النار ويمكنك أستخدام الصاج،ونضع العجين بعد فرده علي نار متوسطة حتى تستوي.

نقوم بوضعها على الجانب الأخر أيضا حتى تنضج من كلا الجهتين.

أصبح العيش جاهز ويمكن استخدامه فى عمل الشاورما.

طريقة اخر لعمل العيش السوري

نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

ماء ساخن حسب كمية العجين.

4 ملاعق صغيرة زيت نباتي.

ربع ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ذرة ملح.

طريقة تحضير العيش السوري