مناورة مخطط لها.. وصول قاذفات أمريكية إلى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أعلن سلاح الجو الأمريكى فى بيان، فإن المناورة مخطط لها منذ فترة طويلة، حيث وصلت القاذفات التى لم يحدد عددها، من قاعدة مينوت الأمريكية فى داكوتا الشمالية، وهبطت فى قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية غرب العاصمة لندن، حسبما نقلت "فرانس برس".

وقال البيان الصادر عن قيادة القوات الجوية الأمريكية فى أوروبا، ومقرها ألمانيا، إن المناورة "المخطط لها منذ فترة طويلة تهدف إلى تحسين مستوى الاستعداد وقابلية التشغيل المشترك لمراقبة الحركة الجوية التى تنسق الضربات التى تنفذ دعما للقوات البرية".

وأشار سلاح الجو الأمريكى إلى أن "تناوب القاذفات يعزز التزام الولايات المتحدة تجاه الحلفاء فى الناتو للحفاظ على أمننا الجماعى وسيادتنا".

كما أعلنت البحرية الأمريكية، أمس، مغادرة 4 مدمرات أمريكية للولايات المتحدة منذ الشهر الماضى، للمشاركة فى تدريبات بحرية فى منطقة الأسطول السادس التى تغطى البحر الأبيض المتوسط خصوصًا.

وأوضحت البحرية الأمريكية فى بيانها، أن "المدمرات يو إس إس ذا سوليفان ويو إس إس جونزاليس، ويو إس إس دونالد كوك، ويو إس إس ميتشر، تبحر فى مسرح العمليات الأوروبى"، لافتة إلى أن هذه المدمرات "ستشارك فى سلسلة من الأنشطة البحرية مع الأسطول السادس وحلفائنا فى الناتو".

ولفت البيان إلى أن "عمليات الانتشار هذه ستوفر مرونة إضافية لقيادة الأسطول السادس".

وعلى الجانب الآخر، أعلنت روسيا، أمس، وصول 6 سفن حربية إلى شبه جزيرة القرم، للمشاركة فى مناورات مقبلة فى البحر الأسود المتاخم لجنوب أوكرانيا.