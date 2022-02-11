حصيلة إصابات كورونا فى كوريا الجنوبية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ارتفعت حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا، إلى مليون و239 ألفًا و287، فيما بلغ إجمالى الوفيات إلى سبعة آلاف و12 حالة منذ بدء الجائحة.
وكانت قد سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا للإصابات بالفيروس التاجى فى الحصيلة السابقة، بواقع 54 ألفا و122 إصابة، بينها 54 ألفا و34 إصابة محلية، فى ظل الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.
كورونا فى كوريا الجنوبية
رغم تزايد أعداد الإصابات إصابات بـ كورونا، أجرت السلطات الكورية الجنوبية، تخفيفا، قيود الحجر الصحى للمصابين، وذلك لتخفيف العبء على نظام الرعاية الصحية.
ووبعد هذا التخفيف، يتعين على المصابين بالفيروس الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما ويعانون من أعراض خفيفة أو بدون أعراض مراقبة حالتهم الصحية مع الخضوع للعزل الذاتى فى المنزل، بينما تركز السلطات على حالات المصابين الأكبر سنا أو من يعانون من مشكلات صحية.
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