كورونا فى إيطاليا.. 75861 إصابة جديدة و325 وفاة

جدة - نرمين السيد - وتمثل هذه الأعداد، انخفاضًا ملحوظًا فى معدل الإصابات، حيث رُصِد فى الحصيلة السابقة 81 ألفًا و669 إصابة إضافة إلى 384 حالة وفاة.

ووفقًا لوكالة "آكى" الإيطالية، أظهرت بيانات الوزارة أن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد وصلت إلى 11.92 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 150 ألفًا و221 حالة منذ بدء الجائحة.

وكانت قد ألغت إيطاليا، أمس الخميس، إلزامية ارتداء الكمامات فى الأماكن المفتوحة بجميع أنحاء البلاد مع تراجع حالات الإصابة بوباء كوفيد 19 بنسبة 30% فى غضون اسبوع واحد، وفقًا لما أعلنه نائب وزير الصحة فى الحكومة الإيطالية، أندريا كوستا.

والاثنين الماضى، بدأت الحكومة الإيطالية، فى اتخاذ خطوة نحو الحياة الطبيعية، بتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بعد تحسن بيانات العدوى.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن النظام الجديد يبدأ بالمدارس، وفقا للقواعد التى ستضمن حصول عدد أقل من التلاميذ على دروس عبر التعلم عن بعد، موضحة أن الفصول لن تنتقل الآن إلى التعلم عن بعد إلا إذا كان اختبار خمسة تلاميذ إيجابيًا لفيروس كورونا، وحتى فى هذه الحالة، فإن الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا والذين حصلوا على جرعة اللقاح الثالثة ولم يصابوا بالعدوى سيظلون قادرين على الذهاب إلى المدرسة.

وألغت الحكومة الحد الأقصى البالغ ستة أشهر فى "Super Green Pass"، والذى يؤكد أن الشخص قد تم تطعيمه ضد الفيروس التاجى أو تعافى منه، للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة.

كما خفضت المدة التى يجب أن يقضيها الأشخاص غير الملقحين فى الحجر الصحى إلى النصف بعد الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بفيروس كورونا إلى خمسة أيام.