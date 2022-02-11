زعيم "حزب إخواني" في إسرائيل يرفض لفظة الـ"أبارتايد"

قال رئيس حزب عربي في إسرائيل، دخل التاريخ العام الماضي من خلال الانضمام إلى الائتلاف الحاكم، إنه لن يستخدم لفظة "أبارتايد" أو الفصل عنصري لوصف العلاقات بين اليهود والعرب داخل البلاد.

ونقلت أسوسييتد برس عن السياسي منصور عباس القول ردا على سؤال في حدث على الإنترنت نظمه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مركز أبحاث مقره العاصمة، "لن أسمي هذا الفصل العنصري". وأشار إلى أنه عضو في الائتلاف ويمكن أن ينضم إلى الحكومة نفسها إذا أراد ذلك.

وأضاف، بحسب الترجمة الإنجليزية لملاحظاته، "أفضل وصف الواقع بطرق موضوعية". "إذا كان هناك تمييز في مجال معين، فسنقول إن هناك تمييزًا في هذا المجال المحدد".

ولم يقل ما إذا كان يعتقد أن المصطلح ينطبق على الضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من 2.5 مليون فلسطيني إلى جانب ما يقرب من 500 ألف مستوطن يهودي يحملون الجنسية الإسرائيلية.

يرأس عباس القائمة العربية الموحدة، المعروفة بالعبرية باسم حزب "راعم"، وهو حزب صغير، تعود أصوله لجماعة الإخوان، قدم دعمًا حاسمًا للتحالف الذي يحكم إسرائيل الآن، والذي يضم أحزابًا من مختلف الأطياف السياسية.

يشكل العرب حوالي 20٪ من سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 9.5 مليون نسمة. لديهم الجنسية، بما في ذلك الحق في التصويت، ولديهم حضور كبير في مهنة الطب والجامعات، من بين مجالات أخرى.