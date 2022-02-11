مفوضة شرطة لندن تعلن استقالتها من منصبها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أوضحت المفوضة، كريسيدا ديك، فى بيان، أنها فقدت دعم عمدة لندن، صادق خان، بعد أقل من أسبوعين من تقرير صادر عن هيئة مراقبة الشرطة الرسمية فى إنجلترا، تحدث عن ضباط شرطة لندن بالنكات حول الاغتصاب وتبادل الرسائل العنصرية.

كما خضعت قيادة السيدة ديك لتدقيق شديد بعد اختطاف واغتصاب وقتل سارة إيفيرارد، وهى امرأة من لندن تبلغ من العمر 33 عامًا، من قبل ضابط شرطة العاصمة فى مارس 2021، وأثار القتل مخاوف أوسع بشأن كراهية النساء داخل الشرطة، والعنف ضد النساء والفتيات.

وقالت السيدة ديك فى بيانها، الخميس: ببالغ الحزن بعد الاتصال مع عمدة لندن اليوم، من الواضح أن العمدة لم يعد لديه ثقة كافية فى قيادتى للاستمرار.. لم يترك لى أى خيار سوى التنحى كمفوض لدائرة شرطة العاصمة".