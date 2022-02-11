نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات كأس العالم قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المونديال الخاص بكأس العالم 2022 الذي ستقوم باستضافته دولة قطر سيكون مليئاً بأفضل الأحداث الكروية على المستوى الدولي، فمن المنتظر بأن نسخته ستكون الأكثر تميزاً واستثنائياً لأنها المرة الأولى لإقامته بدولة عربية، حيث أن المونديال سيبدأ بنوفمبر وينتهي بديسمبر وستكون المباراة النهائية داخل ملعب لوسيل، ويصادف النهائي للمونديال يوماً وطنياً، وعبر مقالنا سنقدم لكم موعد مباريات كأس العالم قطر 2022.

موعد مباريات كأس العالم قطر 2022

لقد بدأ العد التنازلي الذي يخص ميعاد المونديال لعدم 2022، ومن المفترض أن يكون المونديال 21 نوفمبر بدايته وينتهي 18 ديسمبر لعام 2022، وستكون المباريات باستضافة الدول المشاركة، والمباراة الافتتاحية ستكون الإثنين 21 نوفمبر بملعب بيت في الخور، أما النهائي المباراة الختامية 18 ديسمبر، ويتم لعبها فوق ملعب لوسيل بدولة قطر، وذلك اليوم هو يوماً وطنياً للدولة.

السبب وراء تغير الموعد لكأس العالم بهذا العام 2022

إن المتعارف عليه لدى الجميع بأن المونديال عادة ما يكون بفصل الصيف في الفترة التي تكون بين شهر يونيو ويوليو، ولكن النسخة لهذا العام استثنائية، حيث أن البطولة ستقام بالشتاء رغم أن جميع الملاعب الخاصة بالبطولة أفضل المكيفات الهوائية، ولكن الاتحاد الدولي قد قرر بأن تقام البطولة بالشتاء لأن درجة الحرارة تكون مرتفعة عادة بدولة قطر.

وقال الأمين العام للفيفا بالتصريحات الصحفية له 2014 أن لعب المونديال بنوفمبر وديسمبر سيكون هذا حلاً مثالياً لمشكلة الطقس بقطر، وقال بأن المباريات بهذين الشهرين ستكون معادلة لدرجات الحرارة صيفاً بأوروبا، أي أنه أمر مثلي للقيام بلعب كرة القدم في المتوسط لدرجات الحرارة الخاصة بفصل صيف قطر، من 35 درجة حتى 45، أما المتوسط لدرجات الحرارة في الشتاء في ديسمبر من 16 درجة حتى 25، والجميع الآن يترقبوا إتيان كأس العالم فهي من البطولات الممتعة الشيقة التي يعشقها الجميع ويخططوا لمشاهدتها دائماً.

المنتخبات المشاركة بمونديال 2022

إن مونديال كأس العالم لهذا العام 2022 سيشارك به 32 منتخب من جميع القارات المتعددة، أما عن التقسيمة الخاصة بمشاركة القارات ستكون كالآتي: