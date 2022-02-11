أسعار تذاكر باز لاند .. Buzz land الرياض وأنواع الألعاب المتوفرة بها

قامت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة بافتتاح ملاهي نتروندر لاند خلال فعاليات موسم الرياض الذي ينتهي آخر شهر مارس للعام الحالي فقد شهدت إجراء تعديلات على مدينة الملاهي وإضافة ألعاب جديدة لكي تصبح مجهزة لفعاليات موسم الرياض 2022 كما أعلنت الهيئة أيضاً عن أسعار التذاكر الجديدة.

اسعار تذاكر باز لاند Buzz land

جاءت الأسعار الجديدة لتذاكر دخول مدينة الملاهي Buzz land كالآتي:

تذكرة دخول في جميع أيام الأسبوع ماعدا الإجازات ونهاية الأسبوع 55 ريال سعودي.

تذاكر الدخول في نهاية الأسابيع والإجازات 110 ريال سعودي.

الدخول مجانا للأطفال أقل من سنة.

كيف تحجز تذكرة في ملاهي باز لاند Buzz land ونتروندر لاند

بإمكانك الآن حجز تذاكر Buzz land إلكترونياً باتباع الخطوات التالية:

أولا عليك الدخول على الموقع الرسمي لملاهي نتروندر لاند.

سيظهر لك خيار إحجز الآن على الجانب الأيسر للصفحة.

حجز التذكرة لمن يملكون حساب من خلال إدخال بياناتك الشخصية.

إذا لم تمتلك حساب أنشئ حساب جديد على الصفحة لحجز التذكرة.

بعد إدخال البيانات المطلوبة قم بتحديد طريقة الدفع التي تريدها.

شروط الدخول الى ملاهي Buzz land ونتروندر لاند

هناك بعض الشروط يجب الإلتزام بها من قبل الزوار قبل دخول ملاهي Buzz land:-

إحضار حالة التحصين عبر تطبيق توكلنا.

عند حجز التذاكر إلكترونيا يجب إضافتها إلى تطبيق توكلنا.

إحضار كاميرات المحترفين إلى مدينة الملاهي ممنوع.

لا يمكن إرجاع التذكرة أو استبدالها مرة أخرى عند شرائها أما إذا قامت الهيئة بإلغاء الحجز يتم إرجاع ثمن التذكرة إلى المحفظة الإلكترونية للمشتري.

انواع الالعاب في ملاهي Buzz land او ونتروندر لاند

ملاهي Buzz land من أكبر محطات الترفيه الممتعة في المملكة حيث تضم أكثر من مائة لعبة للأطفال والكبار حيث تتكون المدينة من ستة مناطق مختلفة للألعاب مثل:-