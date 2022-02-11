الصحة التونسية تعلن حصيلة إصابات كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة - فى بيان أمس "الخميس"- أنه تم إجراء 11 ألفا و654 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 32.80%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 8 ألاف و608 أشخاص، ليصل أجمالى المتعافين 867 ألفا و338 شخصا.

كورونا فى تونس

وأضافت أنّ إجمالى الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 26 ألفا و941 شخصا، فيما بلغ اجمالى الإصابات 958 ألفا و549 شخصا منذ ظهور أول إصابة بـ كورونا خلال شهر مارس من 2020.

وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 1496 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 272 حالة، و63 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعى بالقطاعين العام والخاص.

فى سياق آخر، ثمّن وزير الصحة التونسى على المرابط دعم الاتّحاد الإفريقى لأعمال الهلال الأحمر والصليب الأحمر فى أكثر من 192 دولة من أجل خير الإنسانيّة، مؤكدا حرص تونس الدائم على الشراكة الاستراتيجيّة للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية مع الاتحاد الإفريقى.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليّات ختام الملتقى الإقليمى الأوّل لجمعيات الهلال الأحمر بشمال إفريقيا والاتّحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذى عقد بتونس، بحضور عبد اللطيف شابو رئيس الهلال الأحمر التونسى، ورانية أحمد نائبة مدير إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وإيتوندى كاكوما الممثل الدائم للاتحاد الدولى لدى الاتحاد الإفريقى، وبيار كريمر نائب مدير إفريقيا فى الاتحاد الدّولى وحضور ممثلين عن منظمات وهيئات دولية.

وذكرت وزارة الصحة التونسية - فى بيان مساء "الخميس"- أن الملتقى خصص لتباحث استراتيجيّة وبرامج الشراكة مع الاتّحاد الإفريقى فى مجال الصحّة المجتمعيّة، بالإضافة إلى دارسة الاحتياجات وتحدّيات هذه الشّراكة الواعدة.

وفى السياق، عبّر شابو عن فخر عائلة المنظمة فى الانخراط ضمن الشبكة الدولية الداعمة لمحاربة الكوارث والأزمات فى العالم، مذكرا بوقوف المنظمات الإنسانيّة لمساندة المجهودات المبذولة لمقاومة جائحة كورونا.

من جانبه، قال بيار كريمر إنّ هذا المشروع الضخم المتمثل فى هبة تتخطى 300 مليون دولار لـفائدة خمس دول بشمال إفريقيا من بينها تونس سيخصص لدعم القطاع الصحّى.