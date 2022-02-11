إصابات كورونا فى البرازيل تتخطى رقما مرعبا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفادت الصحة البرازيلية، فى بيان لها، بأن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى البلاد وصل إلى 27 مليونًا و119 ألفًا و500 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 636 ألفًا و17 حالة منذ بدء الجائحة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم فى أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالثة بعد أمريكا والهند تسجيلا للإصابات.

كورونا فى البرازيل

وأفادت تقارير صحفية، بأن العدد الفعلى لـ حصيلة الإصابات بـ كورونا، قد يختلف بشكل ملموس عما يرد فى الإحصاءات اليومية، مرجعة السبب إلى أن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.