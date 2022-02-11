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عمر شويل - جدة يتساءل المواطنين في الكويت عن موعد اجازة العيد الوطني الكويت ٢٠٢٢ رغبةً في الاحتفال بهذا اليوم، حيث تم إصدار مرسوم من قبل الشيخ عبدالله السالم لدمجه مع يوم التحرير للاحتفال بيهم في فصل الصيف دون الإكثار في الاحتفالات، فهو يُعتبر من الأيام الهامة نظرًا لاستقلال دولة الكويت في هذا اليوم، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص إجازة الكويت.

اليوم الوطني الكويتي

هو يوم يتم الاحتفال به بمناسبة ذكرى استقلال الكويت، فهو يُعتبر من ضمن الأحداث التاريخية الهامة في دولة الكويت بعد إجراء مجموعة كبيرة من المفوضات، وتم استقلال الكويت بتاريخ 19 يونيو 1961 وبعدها بدأ الشعب الكويتي يحتفل بهذا اليوم من خلال إصدار مرسوم من قبل الأمير الشيخ عبدالله السالم الصباح بدمج يوم الاحتفال بيوم التحرير تسهيلاً على المواطنين للاحتفال في ظل فصل الصيف.

اجازة العيد الوطني الكويت ٢٠٢٢

يتم الاحتفال بهذا اليوم في اليوم الجمعة الموافق بالتاريخ الميلادي 25 فبراير لعام 2022، وإجازة يوم التحرير سوف توافق يوم 26 ولكن تلك اليومين بالفعل عطلات أسبوعية، فبدأ التساؤل من قبل المواطنين هل سيتم منحهم يومين بديلاً عنهم أم لا، ولكن الكويت لم تُعلن عن أي أمر يخص تلك اليومين حتى الآن، ولك قد يتوقع البعض أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن التفاصيل التي تتبعها دولة الكويت.

كم باقي على اليوم الوطني الكويتي

كافة مواطني الكويت ينتظرون اليوم الوطني للاحتفال باستقلال الكويت، حيث صدر من قبل الشيخ عبدالله السالم بدمج يوم الاستقلال مع إجازة التحرير، فما تبقى على الاحتفال بيوم استقلال الكويت سوى 13 يوم من الآن فبدأ بالفعل العد التنازلي لتلك اليوم، ففي هذا اليوم يتم الاحتفال والتسلية من قبل الكبار والصغار، ولكن حتى الآن لم تُعلن عن أي أمر يتعلق بتلك الإجازة وفي حين إعلانها سوف نوفيكم به.

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان اجازة العيد الوطني الكويت ٢٠٢٢ وذكرنا التاريخ الخاص بتلك اليوم الخاص باستقلال الكويت، ونود أن يكون نال إعجابكم، وفي حالة الرغبة في الاستفسار عن أي أمر يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات.