نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة عبر موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة للفصل الدراسي الأول، وتم نشر ثلاث روابط عبر موقع مديرية التربية والتعليم، لاستعلام الدرجات برقم الجلوس حتى يتم تلافي الضغط الذي يحدث في مثل هذه الأوقات من كل عام ويتسبب في حدوث مشاكل كبيرة وصعوبة في استخراج كشف الدرجات للطالب المستعلم غير انه تم مراعاة هذا الأمر في نتيجة العام الدراسي 2021-2022 من القائمين على كنترول الشهادة الإعدادية بالجيزة لاستخراج الدرجات لكل سهولة وبدون حدوث ما يعطل تلك الخدمة.

اعتماد نتيجة الإعدادية محافظة الجيزة

اعتمد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للطلاب المتقدمين على اختبارات الفصل الدراسي الأول، وكانت نسبة النجاح التي رصدتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة هي 73.26 %، لتكن من أولي المحافظات التي يتم الكشف عن النتائج لطلابها، بعد انتهاء الاختبارات لنصف العام الدراسي، والتي جرت في تحديثات كبيرة نتيجة الظروف الصحية والأحوال الخاصة بمكافحة انتقال عدوى كورونا.

قال الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة أن نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية في مدارس الصم وضاعف السمع قد حققت 90.14 %، وباقي النسب هي:

نسبة النجاج في القسم المهني بنتيجة الفصل الدراسي الأول هي 79.53 بالمائة.

نسبة النجاح في مدارس المكفوفين هي 67.86 %

كما اكد أعلى النتيجة متوفرة على موقع وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة

قامت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة بنشر ثلاث روابط منها يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، عن طريق تسجيل رقم الجلوس، والمرور على رسالة التحقق التي تفيد في التأكد من أن المستعلم ليس برنامج حتى يتم تجنب محاولات الاختراق للموقع، والروابط الثلاثة تعمل منذ ظهور النتيجة بدون أي مشكلة، يمكن لأي طالب أو ولي امر لم يحصل على كشف الدرجات استخدام موقع مديرية التربية والتعليم والاستعلام.

نتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلاب والطالبات والحصول على اعلى الدرجات.