الرئيس التونسى: حريصون على تذليل كل العقبات أمام المشاريع الاستثمارية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، حرص بلاده على تذليل كل العقبات التى حالت دون تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية للصندوق السعودى للتنمية فى تونس، مبديا استعداده لتوفير المناخ الملائم لإطلاق مشاريع جديدة فى قطاعات مختلفة كالصحة والنقل والطاقة والثقافة.





جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية سلطان بن عبد الرحمان المرشد بقصر قرطاج اليوم الخميس. وأعرب سعيد - فى بيان للرئاسة التونسية - عن تقديره الكبير لوقوف السعودية الدائم إلى جانب تونس فى هذا الظرف الدقيق الذى تمر به، ولدعمها المتواصل لها، بما يرسخ متانة روابط الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس، مرة أخرى، الحرص المشترك على إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية. وفى السياق، أوضح المرشد أنه تشرف بلقاء الرئيس التونسى، معربا عن افتخار الصندوق بدوره التاريخى فى تنفيذ عدة مشاريع تنموية فى تونس، معربا عن استعداد الصندوق، بتوجيهات من القيادة السعودية، لاستكمال تنفيذ المشاريع المعطلة ومواصلة تقديم كامل المعونة والدعم لتونس وتعزيز وتيرة تنفيذ برامجه لما فيه مصلحة الشعب التونسى.

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