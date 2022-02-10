نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة دفع مخلفات المرور إلكترونياً بالكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر وزارة الداخلية الكويتية خدمة إلكترونية لكي يقوم صاحب السيارات بدفع المخالفات المرورية التي عليهم بشكل إلكتروني, وتعتبر خدمة دفع المخالفات المرورية احدي الخدمات المميزة التي تقدمها وزارة الداخلية الكويتية, ويمكن للأشخاص داخل دولة الكويت الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الكثيرة التي تقدمها إدارة المرور الكويتية, والتي منها خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وعن كيفية دفع هذه المخالفات بطريقة إلكترونية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في دولة الكويت عن طريق البوابة الإلكترونية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية الكويتية عبر البوابة الإلكترونية لدولة الكويت.

الذهاب إلي موقع البوابة الإلكترونية لدولة الكويت.

الضغط علي أيقونة المرور.

يتم تحديد نوع لوحة المركبة التي تريد الاستعلام عن المخالفة من خلاله, بعد تحديد نوع لوحة المركبة قم بإدخال رقم لوحة المركبة.

كتابة الرمز المرئي, وبعدها تقوم بالضغط علي بحث.

الاستعلام عن مخالفات المرور في دولة الكويت برقم السيارة

تستطيع أن تقوم بالاستعلام عن المخالفات المرورية للمركبة التي تملكها من خلال رقم السيارة أو رقم لوحة المركبة.

الدخول علي موقع الإدارة العامة للمرور الكويتي.

نقل رقم السيارة في المكان المحدد له في الخلية.

قم بالضغط علي استعلم.

خطوات دفع مخلفات المرور بطريقة إلكترونية

يمكن أن تقوم بدفع مخالفاتك المرورية بطريقة إلكترونية تم توفيرها لكل الأشخاص الذين يملكون سيارات داخل دولة الكويت, ويتم دفع قيمة المخالفات المرورية بالطريقة الآتية.

الذهاب إلي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية.

كتابة بعد ذلك الرقم المدني للشخص صاحب المركبة.

بعد أن يظهر لك الموقع ما إذا كان عليك مخالفات أم لا, فإذا وجدت علي المركبة مخالفات مرورية فيتم اختيار طريقة دفع هذه المخالفات بالطريقة التي تراها مناسبة لك.

يتم كتابة بيانات الطريقة التي ستقوم بالدفع من خلالها المخالفات المرورية التي وجدوها عليك.

يتم الضغط علي موافق, ثم الانتظار بعد ذلك حتي يتم إظهار لك رسالة تفيد بأن عملية دفع مخالفاتك المرورية قد تمت بنجاح.

الخدمات الإلكترونية المقدمة من البوابة الإلكترونية الكويتية