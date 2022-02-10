أوكرانيا وليتوانيا يبحثان تطورات الأوضاع الأمنية فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الخميس فى مؤتمر صحفى مشترك عقب اجتماعهما فى كييف.
وقال شميهال: "بالطبع، كان الوضع الأمنى المتصاعد فى أوروبا وسط التعزيز المستمر للجيش الروسى على طول حدودنا هو القضية الرئيسية خلال اجتماعنا وأنا ممتن لسيمونيتى على الدعم والاستعداد لمواجهة الإجراءات العدوانية الروسية على نحو مشترك".
كما شكر وزير الخارجية الأوكرانى ليتوانيا على استعدادها لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوى المحمولة من طراز ستينجر.
وأعرب شميهال عن تقديره "لمساعدة ليتوانيا النشطة فى تعزيز القدرات الدفاعية لدولتنا وإعادة تأهيل الجنود الأوكرانيين الجرحى وإعمار مناطق أوكرانيا المتضررة".
وأكد أن زيارة سيمونيت لأوكرانيا من شأنها أن تعطى دفعة إيجابية لمواصلة تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات
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