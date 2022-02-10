أمريكا والناتو يؤكدان مواصلة التنسيق للرد على تهديدات موسكو ضد كييف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الالكترونى، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

وجدد بلينكن تأكيد، التزام الولايات المتحدة بالتعاون الوثيق والتشاور مع الحلفاء والشركاء، مشددا على استعداد الولايات المتحدة لفرض تكاليف سريعة وباهظة على روسيا، حال مواصلة عدوانها العسكرى ضد أوكرانيا.

وناقش الجانبان - بحسب البيان - الجهود الدبلوماسية لحث روسيا على خفض التصعيد والانخراط فى حوار هادف ومتبادل وبحثا تعديلات فى موقف الولايات المتحدة والحلفاء لتحصين الجناح الشرقى للحلف.