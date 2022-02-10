جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الالكترونى، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.
وجدد بلينكن تأكيد، التزام الولايات المتحدة بالتعاون الوثيق والتشاور مع الحلفاء والشركاء، مشددا على استعداد الولايات المتحدة لفرض تكاليف سريعة وباهظة على روسيا، حال مواصلة عدوانها العسكرى ضد أوكرانيا.
وناقش الجانبان - بحسب البيان - الجهود الدبلوماسية لحث روسيا على خفض التصعيد والانخراط فى حوار هادف ومتبادل وبحثا تعديلات فى موقف الولايات المتحدة والحلفاء لتحصين الجناح الشرقى للحلف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا والناتو يؤكدان مواصلة التنسيق للرد على تهديدات موسكو ضد كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.