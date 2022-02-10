سالفا كير يعرب عن تقديره للرئيس السيسى للدعم المتواصل لبلاده

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تقديم السفير معتز مصطفى عبد القادر أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان إلى الرئيس "سالفا كير"، وذلك فى مقر الرئاسة بالعاصمة جوبا.

وذكرت وزارة الخارجية -على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) اليوم الخميس- أن السفير المصرى أكد خلال لقائه بالرئيس "كير"، على متانة العلاقات الأخوية التى تجمع البلدين، مشيراً إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أشكال الدعم إلى جنوب السودان على مختلف المستويات، بالإضافة إلى تعزيز مجالات التعاون الثنائى بين الجانبين.

وعبر عن تطلع البعثة الدبلوماسية المصرية إلى مواصلة العمل على تنفيذ هذه التوجيهات والتعاون مع المسؤولين الجنوب سودانيين لتحقيقها، بما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد الرئيس "كير" - خلال اللقاء - اعتزازه بالعلاقات الوثيقة بين مصر والسودان والتى تعود إلى ما قبل استقلال بلاده، وطلب نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية.

كما أعرب الرئيس الجنوب سودانى عن تمنياته بالتوفيق للسفير المصرى، مؤكداً توجيهاته إلى المسؤولين المعنيين فى جنوب السودان بالتعاون معه نحو تحقيق الغايات المشتركة بين البلدين.