جونسون يعلن وصول 350 جنديا بريطانيا لبولندا: حان الوقت ليصحو الغرب من نومه

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البولندى ماتيوس مورافيسكى يجب أن نعمل معا حاليا للتوصل إلى هدنة وإقناع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ببدء خفض التصعيد، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم الخميس.

بدروه دعا رئيس وزراء بولندا إلى الوحدة الأوروبية فى مواجهة الأزمة الأوكرانية، وشكر جونسون على "دوره النشط" فى هذا المجال.

واعتبر أنه فى مواجهة سياسة روسيا العدوانية حان الوقت "لأن يصحو العالم الغربى من نومه الجيوسياسى".

وكان جونسون زار بروكسل صباح الخميس، وسيلتقى أيضا الرئيس البولندى أندريه دودا ويقوم بزيارة الجنود البريطانيين المنتشرين فى هذا البلد.

وينضم الجنود الـ350 الذين وصلوا فى وقت سابق اليوم إلى 150 آخرين تم نشرهم فى بولندا فى وقت سابق على حدود بيلاروس.