رفع شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا في الكويت

من الإجراءات الهامة والملازمة التي لابد أن يقوم بها جميع الأشخاص داخل دولة الكويت هي رفع شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا, حيث تم التشديد علي جميع الأشخاص أن يقوموا بأخذ لقاح كورونا من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل دولة الكويت, ومن لا يقوم بأخذ تطعيم ضد فيروس كورونا فلن يتمكن من القيام بتخليص المصالح الشخصية له داخل الدولة, لأنه قبل الدخول إلي أي مؤسسة حكومية أو خاصة داخل دولة الكويت سوف يتم سؤالك عن شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا وإذ لم يحصل علي التطعيم ضد فيروس كورونا فلن يتمكن من تخليص مصالحة, فلابد من القيام بأخذ لقاح كورونا ثم رفع شهادة حصوك علي التطعيم علي موقع وزارة الصحة الكويتية.

طريقة رفع شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا في دولة الكويت

تسعي دائماً الحكومة الكويتية في الحفاظ علي سلامة صحة كل من قيم داخل دولة الكويت وليس الكويتيين فقط , فإذا كنت ممن حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا فقم برفع الشهادة بالخطوات الآتية.