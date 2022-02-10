نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج حساب المواطن يعلن عن نزول دعم شهر فبراير وحل مشكلة الدعم المتأخر في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن ، أودع برنامج حساب المواطن اليوم الخميس مبلغ قدره 1.9 مليار ريال وهذا المبلغ مخصص لدعم شهر فبراير للمستفيدين من الدعم أصحاب الطلبات المكتملة دعم حساب المواطن، حيث قد بلغ عدد المستفيدين من الدعم الذين استوفوا معايير الاستحقاق 10.4 ملايين من المستفيدين والتابعين وذلك العدد في الدفعة الحادية والخمسين فقط، كما أنه قد بلغ إجمالي التعويضات التي تم دفعها بأثر رجعي عن الدفعة السابقة هو 25 مليون ريال، لكي يصبح إجمالي ما تم دفعه البرنامج للمستفيدين منذ أن انطلق هو أكثر من 113 مليار ريال من ضمنهم 962 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

برنامج حساب المواطن

كما كشف “عبد الله الهاجري” وهو مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن أن 77% من الأشخاص التي تستفاد من الحصول على دعم حساب المواطن قد تحصلوا على الدعم في تلك الدفعة (دفعة فبراير).

كما أنه قد وصل متوسط دعم الأسرة الواحدة 1062 ريال سعودي. فيما انه قد وصل عدد أرباب الأُسر التي تحتاج إلى الدعم أكثر من 2 مليون رب أسرة. ويشكل هذا الرقم نسبة 94% بينما قد بلغ عدد التابعين لــ8.3 مليون مستفيد. بالإضافة إلى أنه بلغ عدد المستقلين الذين استوفوا معايير الاستحقاق أكثر من 129000 مستفيد. بواقع 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

نسبة الدعم الكلي

كذلك قد أشار الهاجري أن نسبة أرباب الأسر قد بلغ عددها 92%. أما ربات الأسر فقد بلغ نسبتهن 8%. بينما قد بلغت نسبة الإناث المستقلات 44%. كما شكل الذكور المستقلين 56%. مع التوضيح أن 83% من إجمالي المستقلين قد أخذوا الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على استحقاق دعم حساب المواطن الجزئي والأدنى.

تأخر حساب المواطن

تم الكشف عن سبب عدم نزول الدعم في حسابات بعض المستفيدين من الدعم و تأخر حساب المواطن. وذلك بالرغم من صدور نتائجهم الأهلية. كما تلقى حساب خدمة المستفيدين في البرنامج سؤال من “مواطن مؤهل” ولكنة لم يتسلم مبلغ الدعم وذلك على الرغم من وجود المبلغ في صفحته على موقع البرنامج!