واتساب يُطلق 4 تغيرات ضخمة قريباً لإرضاء أكثر من ملياري مستخدم 2022

يعمل تطبيق واتساب بالتخطيط لموجة كبيرة لعام 2022، وذلك لإرضاء جميع مستخدميها البالغ عددهم 2 مليار مستخدم، كما يقدم لنا برنامج اختبار عملاق التكنولوجيا لمحة عما يمكن توقعه، والتي تتمثل في أولاً التحسينات الصوتية، والتي تعتبر واحدة من أفضل الميزات خاصة لتلك الحكايات الطويلة، والتي لا يمكن أن تزعجك كتابتها، ولكن المكالمات والمقاطعات الأخرى يمكن أن تدمر بسهولة الخطاب المطول، وهذا يجبرك على إعادة التشغيل بشكل مزعج، حيث يحرص التطبيق دائماً على تقديم كل م هو جديد خلال الفترة القادمة، والعمل الدائم على التطوير من أجل إرضاء أكثر من ملياري مستخدم وجذب العديد من العملاء الجدد.

تغيرات واتساب القادمة في 2022

يبدوا أن شركة واتساب قد لاحظت كل تلك المشكلات، لذا فإنها تعمل على إيجاد طريقة لجعلها مشكلة من الماضي، ووفقاً لمختبري الإصدارات التجريبية توجد أداة للاستئناف والإيقاف المؤقت، والتي تشتد الحاجة إليها في الطريق حسبما نقل تقرير لموقع ذي صن، كما ستكون هناك قدرة على معاينة التسجيل الخاص بك قبل الضغط على زر الإرسال، ونقل محادثات WhatsApp، وذلك بين Android وiOS، حيث يعد التبديل بين iOS وAndroid بمثابة أزمة لدى البعض، حيث يعتبر نقل محادثات واتساب يمثل مشكلة على مستوى جديد، ويبدو أن الشركة تعمل على حل هذه المشكلة.

تعتبر القدرة على إبداء الإعجاب برسالة على بعض التطبيقات الأخرى مثل Facebook Messenger مفيدة حقاً في التعرف على شيء ما بسرعة دون الانغماس في محادثة أكبر، ويبدو أن شركة واتساب ستقوم بالسماح لك بترك ردود الأفعال هذه، وذلك وفقاً للقطات المسربة، وستكون التفاعلات المتاحة هي نفسها الموجودة على Messenger ، ويتضمن ذلك إبهاماً لأعلى، وقلباً ورمزاً تعبيرياً مفاجئاً، وأيدي شكر، بالإضافة إلى رمزاً تعبيرياً حزيناً.

ونتيجة لانتشار عمليات الاحتيال يعمل تطبيق واتساب على تعزيز أمن المستخدمين، وهذا سيكون مفيداً بشكل خاص لأي شخص يستخدم WhatsApp Web، حيث أن الشركة تعمل على إتاحة طريقة تمكن المستخدمين من تعطيل أو تمكين التحقق من خطوتين من الويب، وذلك حتى تتمكن من إدارة الوصول إلى واتساب الخاص بك.