نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “admhec.gov.jo” رابط تقديم طلبات القبول للجامعات الأردنية 2022 موقع وحدة تنسيق القبول الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن رابط تقديم طلبات القبول للجامعات الأردنية للفصل الدراسي الثاني 2022/2021، سوف تنطلق قريباً جداً بعد أن تم تجهيز وتحديث موقع وحدة تنسيق القبول، وتحديث البيانات والمعلومات التي يحتاجها الطلاب للتقديم عليه، حتى يتمكن الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدورة التكميلية من التسجيل الإلكتروني،والتقديم للالتحاق بالجامعات الأردنية الحكومية.

وكان السيد / مهند الخطيب، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الأردني، قد أعلن أن الوزارة متخذة قراراً بعدم دخول أي طالب إلي الحرم الجامعي في الفصل الدراسي الثاني، واستكمال إجراءات لتقديم الإلكتروني للجامعات بعد إعلان الوحدة لأسماء الطلبة المرشحين للقبول للجامعات، بدون أن يكون قد حصل على جرعتي التطعيم.

موعد فتح رابط وحدة تنسيق القبول الموحد

قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد أن رابط الوحدة تم تحديث بياناته، وأصبح جاهز من اليوم للتسجيل الإلكتروني للطلبة الناجحين في الدورة التكميلية، ولكن الموعد الرسمي لم يحدد بعد من قبل الوزارة، وأضاف أنه من المرجح أن يكون في منتصف الأسبوع القادم، أحد أيام الإثنين أو الثلاثاء القادمين وسوف تعن الوزارة الموعد النهائي في أقرب وقت.

تقديم طلبات القبول للجامعات الأردنية 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول admhec.gov.jo. قراءة التخصصات المتاحة على الموقع. تسجيل بيانات الطالب ويجب تحري الدقة. كتابة الرغبات ومراجعتها أكثر من مرة وتأكيدها. الالتزام بالإجراءات والخطوات الإلكترونية لشراء طلب الالتحاق بالجامعات.

وحدة تنسيق القبول الموحد الأردن

في ظل التحول الرقمي الذي تتبعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، وتقديم كافة الخدمات إلكترونياً تم إطلاق وحدة تنسيق القبول الموحد، حتى يتم التسجيل الإلكتروني للجامعات الأردنية وتوفير الجهد والوقت، وكل عام تقوم وزارة التعليم العالي الأردنية بتغذية الموقع بالبيانات الجديدة والتخصصات الجديدة، التي تستحدثها الوزارة لمواكبة التطور في التعليم العالي.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية

وزارة التعليم العالي استعذت جيداً لبدأ الفصل الدراسي الثاني، وتقوم بتطهير كافة الجامعات على مستوى المملكة، حتى تكون جاهزة لإستقبال الطلاب في الموعد المحدد لاستئناف الدراسة الجامعية، وهو يوم 27 شباط الجاري وهو الموعد الرسمي حتى اللحظة.