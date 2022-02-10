الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابى على مدينة أبها السعودية

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض، فى بيان أصدره اليوم، إن واشنطن ستعمل مع شركائها السعوديين والدوليين لمحاسبة الحوثيين الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.

وأفاد بأنه كما أكد الرئيس جو بايدن للملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأربعاء، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم المملكة فى الدفاع عن شعبها وأراضيها من هذه الهجمات.

وشدد بايدن على أن أمريكا ستدعم أصدقائها فى المنطقة.

وأكد التحالف العربى أن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا جراء تصدى الدفاعات الجوية السعودية لهجوم جديد تعرض له مطار أبها الدولى جنوب غربى المملكة.

وأعلن التحالف أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها، مؤكدا سقوط شظايا اعتراض الطائرة فى محيط المطار.

وذكر التحالف أن 12 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا جراء الحادث، مؤكدا عودة الحركة الجوية بانسيابية فى المطار بعد إجراءات السلامة المعتادة.