نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقدم لإجراء اختبارات القدرات بجامعة الكويت الحكومية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضعت وزارة التعليم الكويتي نظام جديد من أجل قياس قدرات الطلاب والطالبات الذين يتقدمون للالتحاق بجامعة الكويت اختبار لقياس القدرات الذهنية للكلاب المتقدمين, وتم وضع هذه الاختبارات قبل قبول أي طالب في أي كلية من كليات جامعة الكويت وذلك لمعرفة ما إذا كان الطالب أو الطالبة المتقدم لديه القدرة علي النجاح في هذه الكلية أم لا, وتضمن جامعة الكويت خمسة عشر كلية فرعية, وكل كلية تضمن الكثير من التخصصات المختلفة.

التسجيل في اختبارات القدرات بجامعة الكويت

وفرت جامعة الكويت الحكومية خدمة إلكترونية لكل الطلاب والطالبات الذين يريدون إجراء اختبارات القدرات بالجامعة والالتحاق بأحدي كليات الجامعة, وهي خدمة التسجيل لإجراء اختبارات القدرات بجماعة الكويت.

الدخول علي موقع لجامعة الكويت الحكومية.

قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وهو الرقم المدني, وكلمة المرور وهي آخر خمس أرقام من البطاقة المدنية.

كتابة البيانات المطلوبة علي الموقع والتي منها ( جنسية المتقدم- الاسم رباعي باللغة الإنجليزية- تاريخ الميلاد- نوع المتقدم, ذكر أم انثي).

قم برفع صورة شخصية علي الموقع, والخطوة التي تليها تقوم باختيار نوع الهاتف الذي تملكه, ثم كتابة الرقم نفسه.

يتم تحديد نوع اللغة الخاصة باختبارين الكيمياء والرياضيات.

تحديد عدد الاختبارات.

قم بتحديد موعد الاختبار, وتحديد طريقة التقديم.

إذا كان المتقدم يتمتع بقدرات خاصة لابد أن يقوم باختيار الاختبارات المناسبة له لأداء الاختبارات.

بعد مراجعة البيانات التي تم إدخالها قم بتسديد رسوم إجراء اختبارات القدرات بجامعة الكويت الحكومية, وذلك عبر الدفع ببطاقة السحب الآلي.

تم تحديد رسوم أداء اختبارات المواد بجامعة الكويت الحكومية وهي دفع مبلغ خمس دنانير لكل مادة تقوم بالتقدم لها.

قم بطباعة دخول الاختبارات.

كيفية التواصل مع جامعة الكويت الحكومية

يمكن لكل الطلاب والطالبات الذين لديهم استفسارات أو أسألة خاصة بالاختيارات التي سوف يتم توقيعها عليهم يجب أن يقوموا باستخدام وسائل التواصل مع الجامعة بالطرق المختلفة لها, ويمكن التواصل مع الجامعة عبر الوسائل التواصل الآتية.