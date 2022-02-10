مسئول فلسطينى: عملاء الاحتلال يشنون حربا إعلامية على السلطة وفتح

وأضاف المسؤول، الذى يتمتع بنفوذ واسع، فى تغريدة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن إعلامهم يضج بالكذب والتزوير والتخوين والتكفير، وهى ثقافة غريبة على واقعنا الفلسطينى وأخلاقنا الوطنية وتؤكد على نهجهم الفاشل وعدم إيمانهم بالآخر وعقليتهم الانقلابية والتدميرية.
يُشار إلى أنه تم تعيين حسين الشيخ، قبل ثلاثة أيام بدلاً عن الراحل صائب عريقات فى أمانة سر اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت أربعة فصائل فلسطينية قاطعت اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية وهى "الجبهة الشعبية"، و"حزب المبادرة الوطنية" و"الجبهة الشعبية-القيادة العامة" و"طلائع حزب التحرير الشعبية"، وقالت الفصائل إن الدعوة للاجتماع تمت دون توافق وطنى.
وتتهم فصائل فلسطينية، حركة "فتح" بـالتفرد بقيادة الشعب الفلسطينى وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلى، حيث تنفى فتح هذا الاتهامات.
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