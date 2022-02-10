وفدا الإمارات وقطر يبحثان في الدوحة آليات تنفيذ بيان العُلا

التقى وفدان رسميان يمثلان كلا من الإمارات وقطر في الدوحة، الخميس، في ثالث لقاء يعقده الجانبان لمتابعة "بيان العُلا" الذي صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها السعودية عام 2021.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الجانبان على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين، وتطوير العمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وفي يناير 2021، وقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العُلا السعودية.

وكان "بيان العُلا" قد أكد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس وشعوبها، بما يخدم آمالها وتطلعاتها.