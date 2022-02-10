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عمر شويل - جدة لينك نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٢م والإستعلام عن النتائج برقم الجلوس أو من خلال كتابة أسمك فقط، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم و التعليم الفني في كافة المحافظات عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول بعد تصديق واعتماد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال نتيجة امتحان الترم الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادى، وقد اضافة مديرية التربية والتعليم في بيان لها ان نتيجة الاعدادية متاحة علي موقعها الالكتروني الرسمي خلال ساعات، كما يتاح لطلاب الحصول علي نتيجتهم ومعرفتها برقم الجلوس والتأكد علي الطلاب بكتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة للحصول علي نتيجة درجاتهم كاملة في كافة المواد التي تم امتحانهم فيها، ووضحت المديرية ان الامتحانات كانت منتظمة ولم يتم الحصول علي اي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٢م والإستعلام عن النتائج برقم الجلوس

يتاح لطلاب الممتحنين معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية عن طريق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط الرسمي الذى يسمي بوابة نتائج التعليم الاساسي الفصل الدراسي الاول ٢٠٢٢م، من خلال الدخول إلي بوابة نتائج التعليم الاساسي بالضغط على (https://www.cairomoe.net/natiga) إذا لم يتم اظهار النتيجة فذلك يكون نتيجة الضغط الشديد من الطلاب علي الموقع لمعرفة نتيجتهم وللحصول علي النتيجة في ذلك الوقت يجب عليكم اعادة التجربة والمحاولة مرة اخري حتي يتم الحصول علي النتيجة، كما تم الاعلان رسمي عليها من وزارة التربية والتعليم عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول واصبح الطالب ان يحصل علي نتائج امتحانتة بكل بساطة وسهولة عبر الانترنت.



خطوات الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول ٢٠٢٢م

يتم الدخول علي موقع مديرية التربية والتعليم. النقر علي خدمات الكترونية. نقوم باختيار نتائج الامتحانات، بعدها نختار نتيجة الشهادة الاعدادية. ثم علينا بكتابة رقم الجلوس صحيح. بعدها النقر علي كلمة اظهار النتيجة. سوف تظهر نتيجة الطالب لجميع المواد الدراسية التي امتحانها.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

وضح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بانه تم النشر والاعلان رسمي علي النتيجة علي موقع الانترنت الالكتروني برقم الجلوس الصحيح الذي حصل علية الطالب من المدرسة وادى به الامتحانات، كما قال ان باب التظلمات بخصوص نتيجة الشهادة الاعدادية لعام ٢٠٢٢م الترم الاول يبدا من ١٢/٢/٢٠٢٢م السبت القادم لمدة 15 يوم ويحق لوالي الامر التظلم من نتيجة النقل ايضا بالمدارس وفقا لكتاب قرارات الوزارة المنظم.

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