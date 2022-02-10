وزارة الداخلية السعودية تجدد توضيح عقوبة عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي

وزارة الداخلية السعودية قد أشارت خلال الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم الخميس الموافق 10 من شهر فبراير للعام الحالي 2022 ميلادية من تجديد تحذيرها بشأن ضرورة التزام المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية بالتباعد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وشددت الوزارة أن عدم الالتزام باتخاذ كافة التدابير الوقائية يستوجب العقاب، وذلك حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية علي امن وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وزارة الداخلية السعودية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي نموذج تظلم مخالفة كمامة، وقد قامت الداخلية السعودية من إصدار بيان خاص بها علي الموقع الرسمي تويتر قائلة ” عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ” كوفيد – 19 “. كما أضافت الداخلية السعودية إلي أن عقوبه من يخالف الإجراءات الوقائية تصل قيمتها إلي 1000 ريال سعودي، وقد قامت الوزارة بالعمل علي تجديد توضيح عقوبة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية تزامناً مع عودة هاشتاج التباعد الاجتماعي للمغردين عن رأيهم في موقع التواصل الاجتماعي علي تويتر بأهمية إجراء التدابير الوقائية والاحترازية، وفي وقت سابق قد قامت الوزارة من إيضاح أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ” كوفيد – 19″ تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختلفة التي توجد في مدن ومناطق المملكة العربية السعودية وذلك حسب تطورات إحصائيات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً، لذا يجب علي جميع المواطنين والمقيمين من الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وبروتوكولات الأمن والسلامة المعتمدة.

وزارة الداخلية السعودية تشدد علي استكمال تلقي جرعات اللقاح

وقد قامت الوزارة بالتشديد علي المواطنين بسرعة التوجه إلي أماكن تلقي اللقاح التي توجد في أماكن عديدة بالمملكة لاستكمال تلقي جرعات اللقاح سواء الجرعة الثانية أو الجرعة التنشيطية، وقد تم عمل بعض الإحصائيات الخاصة بالمخالفات وهي كالتالي: