التحقق من نتيجة استحقاق الدعم في برنامج حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات من الدعم المخصص، كيفية التحقق من نتيجة استحقاق الدعم عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للبرنامج، من خلال اتباع عدد من الخطوات، والتي سوف نتناولها معكم من خلال هذا المقال بالتفاصيل، وذلك وفق شروط الاستحقاق اللازم توافرها في المستفيد من الدعم، وكيف يتمكن المستفيد من الاستفادة من الحاسبة التقديرية، في معرفة قيمة الاستحقاق من الدعم.

أولا ماذا يعني الاستحقاق في برنامج حساب المواطن

الاستحقاق يعني القيمة أو المقدار المخصص الذي يتم تحديده، وفقا لشروط البرنامج، والذي يتم صرفه للمتقدم المستفيد وأفراد أسرته التابعين، وذلك بناء عن حالته، وذلك لما ينطبق عليه شروط الاستحقاق، وفقا لإجمالي دخل الأسرة، وتركيبة أفرادها، وأعمار التابعين سواء أكبر أو أقل من 18 عام، وعدد أفراد الأسرة.

كيفية التحقق من نتيجة استحقاق الدعم بالخطوات

قم بتسجيل دخولك عبر حسابك في البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. ثم قم بالنقر على أيقونة حالة الاستحقاق، والتي تمكنك من خلال معرفة العديد من المعلومات الهامة في حسابك، منها حالات الدفعات.

حالات الدفعات في حساب المواطن وماذا تعني

يمكنك معرفة حالة الدفعة الحالية في حسابك من حالة الاستحقاق، والتفاصيل المتعلقة بالدفعات السابقة: والتي تتضمن هذه الحالات (وجهت، مدفوعة، في الانتظار، لا يوجد، مرفوضة).

وجهت: تعنى بأن عملية إيداع الدفعة الحالية لازالت تحت الإجراء.

مدفوعة: تعنى أي أن المبلغ المستحق من الدعم، قد تم إيداعه للمستفيد على الحساب البنكي الخاص برقم الآيبان. (المسجل به في البوابة الإلكترونية)

في حالة عدم وجود القيمة المستحقة في هذه الحالة يمكن للمستفيد رفع شكوى على الدفعة، التي لم يتم استلامها وارفاق (كشف حساب بنكي).

في الانتظار: هذه الحالة تعني بأن مبلغ الاستحقاق لم يتم إرساله إلى حسابك، نظرا لوجود مشكلة في الحساب البنكي، أو أن رقم الآيبان الخاص بك، تم إدخاله بشكل غير صحيح.

لا يوجد: هذا يعني بأن الشخص المستفيد غير مستحق للدعم. (وذلك بسبب تجاوز اجمالي مبلغ الدخل للحد المانع من الصرف).

مرفوضة: تعني بأن مبلغ الاستحقاق قد تم تحويله، لكن لم يتم إيداعه في حساب المستفيد، بسبب وجود مشكلة في الحساب البنكي.

كما يمكنكم من خلال حالة الاستحقاق معرفة ما يلي: