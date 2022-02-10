موقع المعهد التقني للتعدين للتوظيف في مجال التعدين والمصانع الكبرى

موقع المعهد السعودي التقني للتعدين ، يهتم المعهد السعودي التقني بالعمل على تدريب حملة الثانوية العامة حتى يتمكنوا من التدريب بشكل أفضل للعمل في المصانع الكبيرة في مجال التعدين ولكنه قام بتحديد بعض الشروط الهامة للتدريب المنتهى بالتعيين وسوف نتعرف على أهم المميزات الخاصة بالمعهد التقني للتعدين بالمملكة العربية السعودية وتوضيح موعد التقديم المنتهي بالتوظيف.

موقع المعهد التقني للتعدين للتوظيف

يوجد بعض الخطوات التي ينبغي اتباعها حتى تتمكن من رفع جميع البيانات الخاصة بك على الموقع بعد أن تم الإعلان عن موعد التقديم على التدريب في المعهد السعودي التقني بدء من يوم 6 فبراير 2022 وسوف يتم الانتهاء من رفع جميع البيانات يوم السبت 19 فبراير وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة التقديم على التدريب في المعهد السعودي التقني من خلال الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي عبر الانترنت ثم الضغط على بدء التقديم.

ثم في الخطوة التالية تقوم بالاطلاع على الشروط والمميزات الموجودة.

لعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة استمرار.

ثم تبدأ بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل تفصيلي، والتي تشمل الاسم ورقم الهاتف وكافة البيانات.

ثم تقوم بمراجعة البيانات جيداً والضغط على كلمة التالي.

وبالتالي تكون قد تمكنت من التقدم وسوف يتم مراجعة طلبك والرد عليك.

شروط التقديم في معهد التعدين السعودي

قام المعهد التقني للتعدين بتوضيح بعض الشروط الهامة التي ينبغي توافرها وهي كالآتي:

أولا يجب أن يكون هذا الشخص المتقدم حاصل على شهاده الثانوية العامة 80%.

قد تمكن من اجتياز الاختبار التحصيلي التابع ل قياس وأن يكون لائقا بدنيا وطبيا ولا يعاني من أي أمراض مزمنة.

يجب أن لا يكون هذا المتقدم من المستفيدين من الدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية مع اجتياز اختبار القدرات بمركز قياس بحد أدني 65% وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مميزات التدريب في المعهد التقني للتعدين