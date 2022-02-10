إسبانيا تلغى ارتداء الكمامات إجباريًا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن ارتداء الكمامات يظل إجباريًا فى الأماكن المغلقة وبالمواصلات العامة، فيما ألغت معظم مناطق البلاد ضرورة إظهار ما يعرف بجواز سفر كورونا عند دخول الحانات والملاهى الليلية.

وتابعت أن العديد من المواطنين أعربوا عن رغبتهم واستعدادهم للاستمرار فى ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة لما توفره من شعور بالأمان والحماية خاصة بالأماكن المزدحمة.