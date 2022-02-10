بوتين: كازاخستان كانت ضحية لعصابات دولية فى يناير الماضى

جدة - نرمين السيد - وخاطب الرئيس الروسى نظيره الكازاخستانى مع بدء محادثاتهما فى الكرملين، بحسب وكالة أنباء "تاس" اليوم الخميس، قائلا: "هذا أول لقاء لنا بعد أحداث يناير، حين وقعت كازاخستان من دون أى مبالغة ضحية لبعض العصابات الدولية، التى استغلت الوضع الصعب داخل البلاد".

وأضاف الرئيس الروسى:" لقد التقينا بكم قبل حلول العام الجديد، ولم يكن هناك ما ينذر بتطور مثل هذه الأحداث"، مؤكدا أن كازاخستان تقف حاليا على قدميها بثبات بفضل جهود السلطات.

وكان الكرملين أعلن فى وقت سابق أن الرئيس الروسى سيستقبل اليوم فى موسكو الرئيس الكازاخستانى قاسم جومارت توكاييف لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية.

وذكر المكتب الإعلامى للكرملين فى بيان أنه من المخطط أن يتم بحث الحالة الراهنة وآفاق التطوير لكامل دائرة علاقات التحالف بين روسيا وكازاخستان وقضايا التعاون الاندماجى فى الساحة الأوراسية والملفات الدولية الحيوية.