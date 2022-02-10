التحالف يطالب المدنيين بإخلاء "مواقع الحوثي" في صنعاء

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن المدنيين في صنعاء، الخميس، بإخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكريا من قبل ميليشيات الحوثي خلال الساعات الـ72 المقبلة.

وقال التحالف بعد استهداف الميليشيات مطار أبها جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة، إن "الحوثيين اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين". وأضاف أن "تعمد الميليشيات استهداف المطارات المدنية يعتبر تماديا لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع"، متوعدا بقصف نقاط حاسمة في صنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات". وكان المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، أعلن أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي، وذلك عبر طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي. وأضاف المالكي أن "هذه المحاولة العدائية تمثل جريمة حرب، وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". وأكد المتحدث أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الضرورية بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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