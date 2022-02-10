"كنت قريبا من الموت".. روني يتحدث عن أكبر محنة في حياته

تحدث نجم كرة القدم الإنجليزي واين روني عن مشكلاته السابقة مع شرب الكحول عندما كان لاعبا محترفا، مقرا أنها "كانت على وشك أن تؤدي به إلى الموت".

وقال روني المدير الفني الحالي لفريق ديربي كاونتي الإنجليزي إنه عانى عدة اضطرابات شديدة في الصحة العقلية، بسبب الإفراط في شرب الكحوليات.

واعترف النجم الكروي المعتزل أنه كان يخشى أن يعرض حياته أو حياة أشخاص آخرين للخطر، وعندما سئل حول المدى الذي كانت ستأخذه إليه هذه العادة، أجاب بدون تردد: "إلى الموت".

وأشار، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إلى مخاطر قيادة السيارة في حالة سكر "وهو أمر قمت به"، رغم إدراكه أنه قد يلحق الأذى بالذات وبالآخرين.

وتابع صاحب الـ36 عاما: "كنت أدرك حاجتي إلى مساعدة حتى أتمكن من الحفاظ على عائلتي. قبل 10 أو 15 سنوات لم أستطع أن أقول لنفسي أنا أعاني من شرب الكحول، وأعاني من مشاكل الصحة العقلية. لم أستطع فعل ذلك".

وتطرق روني أيضا إلى محطات من طفولته، وما كان فيها من شجار وعنف.

وتحدث عن أكثر من مناسبة تعرض فيها لإصابات بسبب عراك في الشارع، بين تورم حول العين وكسر في الفك.

ويعد روني أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإنجليزية ومانشستر يونايتد الذي لعب بقميصه 13 عاما، علما أنه يمتلك 120 مباراة دولية سجل خلالها 53 هدفا.