نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب مواطن ناقص هذا الشهر .. اعتراض حساب المواطن الدفعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يرغبون في معرفة، ما هي أسباب نقص حساب مواطن هذا الشهر الذي تعرض إليه عدد كبير من المستفيدين وما هي الاجراءات اللازمة لكي يحصلوا على قيمة الدعم كاملة كما كانت من قبل وسوف نوضح لهم كل ذلك بالتفاصيل.

حساب مواطن ناقص هذا الشهر

يرجع نقص حساب مواطن للمستفيدين لبعض المعايير التي تتوفر عند مستفيد ولا تتوفر عند الآخر، مثل عدد أفراد الأسرة حيث أن الدعم يزيد كلما زاد عدد الأفراد، وكذلك أعمارهم حيث أن الأسرة التي بها أعمار كبيرة، يكون الدخل أكثر من الأسرة الأقل إعمار، بالإضافة إلى الدخل الذي تحصل عليه الأسرة .

كيفية الاستعلام عن حساب مواطن برقم الهوية

يمكن لجميع المستفيدين من حساب مواطن الاستعلام عنها عن طريق رقم الهوية

الضغط على رابط موقع حساب مواطن الرسمي

يضغط المواطن على تسجيل دخول

يدخل رقم الهويه في المكان المخصص لهم

يكتب كلمه المرور ثم يضغط على تسجيل الدخول

يضغط المواطن على دراسة الأهلية من القائمه الرئيسيه

سوف يستعرض التفاصيل المتوفرة لحاله الاستحقاق

كيفية استخدام حاسبه حساب مواطن

يمكن للمستفيدين من حساب مواطن استخدام الحاسبه من خلال الموقع الرسمي لحساب مواطن باتباع الخطوات التاليه

تسجيل الدخول على موقع حساب مواطن

يختار المستفيد الحاسبة التقديرية من الصفحة الرئيسية.

يحدد المستفيد إذا كان مسجلا في البرنامج ام لا

يحدد خيار المستقيل أوروبي الأسرة

يضغط على ايقونة الحساب

يطلع على قيمة الدعم حسب حاله المستفيد

شروط الحصول على الدخل حساب مواطن

هناك عدة شروط يعلن عنها حساب مواطن يجب أن تتوفر في المستفيد للحصول على الدعم الذي تقدمه الحكومة في المملكة العربية السعودية ومن هذه الشروط ما يلي

أن يكون سعودي الجنسية ومقيم على أراضي المملكة بشكل دائم.

يجب أن يوفر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما

يجب لا يكون لدية أي عمل حكومي او خاص داخل المملكة

لا تكون لديه أي ممتلكات وعقارات عالية الثمن

توافق البيانات التي يرسلها بالبيانات الصحيحة

طرق التواصل مع حساب مواطن

يوفر حساب مواطن رقم الاتصال عليه لمعرفة سبب نقصان المبلغ المستحق وايضا للاستفسار عن أى شكاوى او مشكلات تواجه المواطن، في صرف الدعم من خلال الرقم 19912، حيث أنه يتوفر فريق خدمة عملاء لخدمة جميع المواطنين وتقديم لهم كافة المعلومات والإجابة على اسئلتهم.