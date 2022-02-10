بطريقة آمنة تعرف على أسرع طريقة لشحن شدات ببجي موبايل

شحن شدات بابجي موبايل من أكثر الأشياء التي يتم التساؤل عليها في جوجل، فبدون الشدات لا تستطيع الاستمرار في اللعبة وتخطى مرحلة جديدة منها، الشدات من أكثر الأشياء التي يحتاجها لاعبي بابجي، حيث تساعدهم في الحصول على كل الأسلحة التي يحتاجها اللعيبة، وتستخدم هذه الأسلحة في الحرب والقتال، كما يمكن شراء الملابس المميزة الموجودة والتي تساعدك على التخفي من الأعداء، حيث لا يمكن الحصول على الشدات من اللعبة لذلك يجب عليك شحن الشدات لتستطيع الحصول على الأشياء الازمة، وتتوافر الشدات في موقع اللعبة و كما يمكنك الشحن من فوري.

شدات بابجي موبايل

نالت بابجى موبايل إعجاب العديد من الناس، حيث قام أكثر من مليار فرد بتنزيلها من متجر بلاي أو من موقع لعبة بابجي، ويتم تحميل اللعبة بشكل مجاني، وانتشرت اللعبة بشكل سريع جدا بين الشباب والفتيات في الوطن العربي، حيث تجد أكثر اللاعبين من المراهقين، فيزاد البحث عن خطوات شحن شدات بابجي، حيث يمكن على مجموعة من الشدات بشكل مجاني عن طريق تنفيذ بعض المهام على الموجودة علي مواقع شحن شدات بابجي بشكل مجاني وبصورة سريعة، ويقلق بعض الأفراد من هذه المواقع بل يمكن الحصول على شحن شدات بابجي موبايل بطريقة رسمية عن طريق شحن بطاقات جوجل بلاي، أو يمكنك الذهاب الى موقع شدات بابجي والشحن من خلاله.

خطوات الحصول على شدات بابجي موبايل

أولا الشحن عن طريق موقع شدات بابجي:

قم بكتابة موقع شدات بابجي في مربع البحث الموجود في جوجل.

افتح الموقع واختر رابط الشحن.

حدد البلد المقيم فيها تحديد العملة التي يتم الدفع بها.

حدد قيمة الشدة المراد شحنها.

قم باختيار وسيلة الدفع حيث يمكن الدفع عن الفيزا او الدفع من فودافون كاش لهواتف الاندرويد.

تأكد من وصول الشحنات عن طريق فتح اللعبة.

ثانيا الشحن طريق جوجل بلاي