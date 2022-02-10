عرض حصري بداخل اكسترا بالسعودية خصم يصل إلى 50٪ على جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية

نستعرض إليكم الأن اهم العروض والخصومات المتاحة بداخل اكسترا بالمملكة العربية السعودية، حيث يتواجد به كل ما هو هام وضروري من الأجهزة الكهربائية للمنزل وبأسعار متفاوتة لتناسب الجميع وأيضاً وخصومات هائلة تصل ل 50٪، ويعد اكسترا من أضخم المراكز التجارية على مستوى المملكة والأكثر مبيعاً وانتشاراً حيث يوجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية.

عروض إكسترا على الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل:

متوفر العديد من الشاشات الذكية بداخل العرض والتي من أكثرها مبيعا ما يلي:-

متاح خصم يصل إلى 12٪ على شاشة هواوي ميت فيو جي تي، 34 بوصة عالية الوضوح، متوفره باللون الأسود، سعرها قبل العرض 2499 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2199 ريال سعودي.

شاشة 32 بوصة سامسونج عالية الجودة وذات الوان فائقة الوضوح HD، الخصم عليها يصل إلى 8.47٪ بادر بالحصول على العرض والاستمتاع بالخصم قبل نفاذ الكمية، سعرها قبل العرض 3659 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 3349 ريال سعودي.

شاشة ذكية 27 بوصة عالية الوضوح ، لينوفو ال 27 ام _28، متوفره باللون الأسود، الخصم يصل إلى 19.14٪ سعرها قبل العرض 1149 ريال سعودي واصبح بعد العرض 929 ريال سعودي.

متوفر بالعرض شاشة هواوي بخصم يصل إلى 11.77٪، شاشة منحنية 27 بوصة عالية الجودة وفائقة الوضوح وذات الوان ذاهية، متاحة باللون الأسود، سعرها قبل العرض 1699 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1499 ريال سعودي،تعد الاكثر مبيعا على الإطلاق.

متواجد أيضاً بالعرض العديد من المكانس الكهربائية العالية الجودة ومتوفر عليها خصومات وتخفيضات هائلة والتي من بينها ما يلي :-