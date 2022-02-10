طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 GTA بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي

منذ أن تم إصدار النسخة الجديدة والخامسة من لعبة جراند ثيفت أوتو 5 والبحث مكثف بشكل مستمر ومتواصل للوصول إلى الطريقة الأمثل لتحميل اللعبة والاستفادة من المميزات التي تم طرحها في الإصدار الجديد للمحافظة على البقاء حيا بعيدا عن أعين الشرطة والقيام بعمليات سرقة أكثر للسيارات لتحقيق مستويات متقدمة ومتميزة في أقل وقت ممكن سواء باللعب الفردي أو الجماعي مع فريق الأصدقاء، وإليكم خطوات تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 بكل سهولة وبطريقة مميزة عبر موقعنا المميز ثقفني في هذا المقال، فقط تابع القراءة.

لعبة جراند ثيفت أوتو 5

تعتبر من أشهر ألعاب الفيديو الخاصة بـ المغامرة والاكشن وتم إصدارها في عام 2013 منذ أكثر من عشرين عام وما زالت محتفظة بشهرتها بين الألعاب إلا أنها تزداد شهره مع تقدم الوقت، في بداية الأمر كان تحميلها مقتصر على أجهزة الاكس بوكس، كذلك البلاي ستيشن والآن أصبحت متوفرة لكافة الأجهزة المختلفة والمتمثلة في الكمبيوتر والموبايل بمختلف أنواعه واللاب توب وكذلك، وتختلف طريقة تحميل اللعبة على كل جهاز بما يتناسب مع استخدامه و نوضحها تفصيلا فيما يلي.

طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو لجميع أجهزة الأندرويد

لكي تتم عملية تحميل اللعبة على جهازك بنجاح لابد من توفر المساحة التخزينية الكافية، كذلك ضرورة الاتصال بشبكة الإنترنت قبل تنفيذ الخطوات التالية

الدخول على تطبيق متجر بلاي أو ما يوازيه على الأجهزة المختلفة.

كتابة اسم اللعبة Grand Theft Auto في أيقونة البحث.

اختيار الإصدار المناسب لك أو المطلوب.

ثم تضغط التثبيت.

انتظر حتي يكتمل التحميل.

سجل دخولك على اللعبة من جهازك ودون البيانات المطلوبة للعب.

أما بالنسبة لتحميل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب يجب تتبع الخطوات التالية