Enquire نتائج الطلاب.. نتيجة تانيه ثانوي 2022 برقم الجلوس والاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة تانيه ثانوي 2022، انتهي طلاب الصف الثاني الثانوي من أداء الامتحانات الخاصة بهم ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح، وبعد انتهاء الامتحانات بدأ الطلاب بالبحث عن نتيجة تانيه ثانوي 2022، وخطوات الاستعلام عنها عبر موقع الوزارة، وبفارغ الصبر منتظرين إعلان النتائج، علمًا بأن النتائج ظهرت في بعض المحافظات كمحافظة دمياط ظهرت النتيجة في بعض المدارس بها، وفي محافظات أخرى لم تظهر النتيجة حتى الآن، وما هي إلا عمليات تدقيق ومراجعة جيدة لأوراق الطلاب بحيث يحصل جميع الطلبة على حقوقهم كاملة دون أي نقصان، وللعلم أن النتيجة ستظهر في صورة تقديرات بالألوان فقط ولن تظهر بالدرجات إلا في نهاية العام، وعملية نجاح الطلاب أو سقوطهم ستظهر بآخر العام ولن تظهر في الوقت الحالي.

نتيجة تانيه ثانوي 2022

امتحن طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي الامتحانات ورقية بنظام الأوبن بوك “الكتاب المفتوح” وليس إلكترونيًا عبر التابلت كما كان يحدث في السنوات السابقة، ولذا فهم قلقون وبفارغ الصبر منتظرين الإعلان عن نتيجة تانيه ثانوي 2022 ويرغبون بشدة في الاستعلام عنها، وفيما يخص الامتحان ورقي فقد سبق ووضح وزير التربية والتعليم أن الامتحانات على التابلت مهمة جدًا لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي وذلك لمنع عمليات تسريب الامتحانات ومنع الغش، بينما الامتحان على التابلت لطلبة الصف الأول والثاني الثانوي ليست مهمة بهذه الدرجة، ولكن مجرد التعود على شكل الامتحان الإلكتروني فقط.

رابط نتيجة تانيه ثانوي 2022

تعمل الآن جميع الإدارات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية على سرعة الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة للامتحانات، بحيث تقوم بإعلان نتيجة تانيه ثانوي 2022 في أقرب وقت ممكن، ومن بعدها ستُصبح النتيجة متاحة على جميع الطلبة والطالبات على موقع الوزارة، علمًا بأن عمليات التصحيح للأوراق بدئت بالفور بعد الانتهاء من الامتحانات، ويمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي الاستعلام عن النتيجة على النحو التالي:

يزور الطالب موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموجود على الشبكة.

الموجود على الشبكة. يختار الطالب نتيجة تانيه ثانوي 2022 الترم الأول.

يكتب رقم الجلوس الخاص به.

بعدها ستكون نتيجته متاحة أمامه بالألوان والتقديرات في كل المواد الدراسية.

أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية على أن النتائج ستظهر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام التقديرات وليس بنظام الدرجات حيث الطالب الحاصل على نسبة من 85% حتى 100% يكون تقديره امتياز، أما الطالب الحاصل على نسبة من 65% حتى 85% يكون حاصل على تقدير جيد جدًا والحاصل على من 50% وحتى 65% يكون تقديره جيد، والحاصل على 50% مقبول أما الحاصل على أقل من 50% ضعيف.