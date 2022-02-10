أمريكا: مناورات روسيا العسكرية إجراء تصعيدى

جدة - نرمين السيد - وأضافت ساكى ـ فى مؤتمر صحفى فى واشنطن، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكترونى، اليوم الخميس ـ أنه "بينما ننظر فى هذه التدريبات العسكرية مجددًا، نرى أن هذا بالتأكيد إجراء تصعيدى ولا يهدف لخفض التصعيد".

وشددت على أن حشد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، بما فى ذلك فى بيلاروسيا، يثير قلق واشنطن.

وعلقت ساكى أيضًا على التقييمات التى ظهرت بعد زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى موسكو - والتى تفيد بأن الجانب الروسى يُظهر استعدادًا لإجراء حوار دبلوماسى - قائلة: "نحن ننظر فى الإجراءات هنا، ولم نشهد أى إجراءات لخفض التصعيد من جانب الروس".

وأفادت بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن تحدث إلى ماكرون بعد محادثات الأخير مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وبالإضافة إلى ذلك، استقبل بايدن هذا الأسبوع المستشار الألمانى أولاف شولتز وفى الأيام المقبلة، يعتزم التحدث إلى قادة أوروبيين آخرين حول عدوان روسيا ضد أوكرانيا.

وعندما سُئلت عما إذا كان بايدن مستعدًا للتحدث إلى بوتين، قالت ساكى إنه حتى اليوم "ليس لدى أى شيء لعرضه فى الوقت الراهن".