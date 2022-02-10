نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 NOW نتائج 3 إعدادي عبر بوابة التعليم الاساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 نوفر لكم متابعينا الكرام في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، رابط موقع بوابة التعليم الأساسي الذي يعرض لكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2022، وقد ادى الطلاب الامتحان فى جميع المواد خلال اسبوع كامل دون اى عطلات أو اجازات، حيث بدا الطلاب امتحان الفصل الدراسى الاول من يوم السبت الموافق 29 يناير 2022 والذى استمرت اسبوع كى تنتهى يوم الخميس من نفس الاسبوع الموافق 3 فبراير 2022 بجميع محافظات الجمهورية، سوف تظهر النتيجة لجميع المحافظات خلال الساعات القادمة لكن يجب ان يكون مجموع الطالب فى المواد الخمس الاساسية فى الفصل الدراسى الاول باجمالى 140 درجة موزعة على الخمس مواد .

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

نوفر لكم بشكل مباشر لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظةالقاهرة، والذي تم تفعيلة للطلاب حتي يحصلوا علي نتائجهم اليوم، وقد أعلن محافظ القاهرة اعتماد النتيجة رسميا بنسبة نجاح 73.2%، اما باقي المحافظات سوف نترقبها معكم خلال الساعات المقبلة، ونشرح لكم بالخطوات كيفية استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2022

ونوجة عناية سيادكم متابعينا الكرام في مصر، إن نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة القاهرة سوف تتاح غدا، وذلك بعد تأكيد اعتمادها رسميا اليوم من قبل السيد محافظ القاهرة، وسوف تتاح عبر رابط الموقع المشار الية المخصص لطلاب القاهرة الكبري، وكذلك سوف يتم إتاحة موقع بوابة التعليم الأساسي لنتائج باقي المحافظات في غضون الاسبوع القادم خاصة نهاية الاسبوع.

توجة الي موقع بوابة التعليم الأساسي.

اكتب في خانة الاسم، اسم الطالب ثلاثي.

اكتب رقم الجلوس في الخانة المخصصة للرقم.

توزيعة درجات الصف الثالث الإعدادي 2022

وفي سياق اخر، نجد تأكيد خبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2022 في القاهرة، إلا إن باقي المحافظات سوف تتوالي عملية ظهور النتائج بها خلال الساعات المقبلة، ولكن معدل الدرجات الكلية في المحافظات المختلفة علي مستوي الجمهورية يظل ثابت، وهو موزع علي النحو الاتي

اللغة العربية يخصص لها 40 درجة.

اللغة الانجليزية يخصص لها 30 درجة .

الرياضيات يخصص لها 30 درجة منها 15 درجة للجبر و15 درجة للهندسة .

العلوم يخصص لها 20 درجة .

الدراسات الاجتماعية يخصص لها 20 درجة ايضا.

حيث تعمل جميع المحافظات على اتمام عملية التصحيح واعلان النتجة فى الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم.

وبعد الانتهاء من عملية التصحيح يتم عرضها على موقع وزارة التربية والتعليم، وسوف نوفر لكم كافة التفاصيل حول المحافظات المختلفة التي تتوالي عملية اعلان النتائج بها اول باول، خاصة أن بعض المحافظات سوف تظهر خلال الاسبوع المقبل.

وفي سياق اخر نجد إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حرص بشدة علي خروج الامتحانات علي الوجة الاكمل، ومن ثم لم يتم رصد أي حالات غش وتذوير، وكذلك وجة بضرورة التعقيم والتطهير المستمر للجان الامتحانية اول بأول، ومن ثم منع إنتشار العدوي بين الطلاب والمعلمين، وأخيرا اعلان النتائج خلال الساعات المقبلة التي تسعد قلوب الطلاب واولياء الامور.

موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

يترقب ملايين من الطلاب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2022 محافظة القاهرة، خاصة انه تم تأكيد تفعيل رابط الموقع الإلكتروني اليوم من قبل وزارة التربية والتعليم لاستخراج النتائج، إلا اننا حتي اللحظة لم يتم تفعيل الموقع وسوف نوفر لكم لحظة بلحظة تفاصيل اكثر، علما بأن العديد من الطلاب في المحافظات الاخري، يمكنهم الحصول علي النتيجة نهاية الاسبوع القادم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

منذ دقائق تم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الاول محافظة الجيزة، وقد سجلت المحافظة نسب نجاح جيدة، حيث حصلت الطلبة علي نسبة نجاح 72.3%، وعلي الفور يتم رفع النتائج عبر موقع وزارة، ومن ثم سوف يتم عرض النتيجة للطلاب فور انتهاء اعمال رفعها عبر الموقع الإلكتروني، لذلك يتوجب عيلكم ترقب الموقع خلال اللحظات المقبلة.