بعد صد هجوم الحوثى.. التحالف يعلن عودة الحركة الجوية بمطار أبها

جدة - نرمين السيد - وذكر التحالف، أن السلطات السعودية سجلت 12 إصابة من جنسيات مختلفة نتيجة سقوط شظايا المسيرة الحوثية المفخخة خلال عملية اعتراضها، بعدما أطلقتها المليشيا الإرهابية لاستهداف المدنيين بشكل متعمد وممنهج. وكانت قوات الجيش اليمنى أعلنت، الجمعة الماضية، تحرير مواقع جديدة فى جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، أقصى شمال البلاد.

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