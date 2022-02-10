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لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع epedu.gov.iq برقم الامتحاني ومعدلات القبول الموازي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع epedu.gov.iq برقم الامتحاني ومعدلات القبول الموازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع  وزارة التربية والتعليم بالعراق برقم الامتحاني ومعدلات القبول الموازي حيث ظهرت الان نتائج القبول الموازى بالعراق  حيث يبحث العديد من الطلاب علي نتائج القبول الموازى في العراق في كل المحافظات  وسوف تظهر النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية  وانتاب القلق في العديد من الطلاب بعد انتهاء من امتحانات القبول الموازي في العراق  حيث تعد مرحلة القبول الموازي هي المرحلة الاهم في التعليم في العراق  حيث  يمكن للطالب الناجح فيها الدخول  الي الجامعات في كافة المحافظات في العراق  وسوف نوفيكم بطرق الاستعلام علي نتائج القبول الموازى بالعراق  من موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق عبر موقعكم ثقفنى نيوز

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ستغلن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم عبر شبكات الانترنت ” اون لاين” ويأتي سبب الاعلان عن النتيجة عبر الانترنت للتسهيل علي الطلاب وللحفاظ ايضا علي صحتهم بسبب تفشي فيرس كورونا المستجد  في مختلف المحافظات  فتسعي الوزارة الي الحفاظ علي صحة ابنائها الطلاب  وبسبب انه تم الاعتماد الدراسة عبر الانترنت كأحراء امن لكل الطلاب في مختلف المحافظات  والان سنعرض عليكم طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموزاي في العراق وكيفية الحصول عليها  .

طرق الحصول علي نتائج القبول الموازى بالعراق  

  • يمكن الان للطالب الدخول علي  موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
  • يختار الطالب أيقونة الاستعلام علي نتائج القبول المركزي للعام الدراسي الحالي 2021/2022
  • يقوم الطالب بالتسجيل باسمه الرباعي ورقمه الامتحاني في الخانات التي سوف يجدها امامه في الموقع
  • ويقوم بتسجيل المحافظة التابع لها
  • ينقر الطالب علي عرض النتيجة الان ويقوم بمعرفة نتيجته ويمكنه طباعة نتيجته والتوجه بها الجامعة المناسبة له

الاستعلام عن نتائج القبول الموازى 2022 في كل المحافظات

تم اعتماد نسبة الناجحين  في مرحلة القبول الموازى  من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق  والقادرين علي التقدم باوراقهم الي مخلتف الجامعات العراقية حيث بلغ عدد الناجحين في تلك المرحلة 22 الف طالب وطالبة   يمكنهم التقدم باوراقهم في مختلف الجامعات في العراق  مما يعكس الفارق الكبير في نسبة النجاح عن العام الفارق  حيث يعتبر نسبة نجاح هذا العام هو ضعف نسبة نجاج العام السابق والذي كان  3500 طالب فقط في مختلف الجامعات العراقية مما اعطى نسبة طمأنية كبيرة بين الطلاب واولياء الامور  وسوف نرصد لكم تنسيق الجامعات الذي اعلن عنه وزارة التعليم فى العراق لقبول الطلاب الناجحين فى مرحلة القبول الموازى بالعراق والذي يبحث عنه العديد من الطلاب

تنسيق قبول الطلاب الناجحين فى مرحلة القبول الموازى

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العالي  عن تنسيق قبول الطلاب الناجحين فى مرحلة القبول الموازى حيث يمكنكم معرفته من موقع وزارة التعليم العراقي عبر مواقع الانترنت  .

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