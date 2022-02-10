نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع epedu.gov.iq برقم الامتحاني ومعدلات القبول الموازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق برقم الامتحاني ومعدلات القبول الموازي حيث ظهرت الان نتائج القبول الموازى بالعراق حيث يبحث العديد من الطلاب علي نتائج القبول الموازى في العراق في كل المحافظات وسوف تظهر النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وانتاب القلق في العديد من الطلاب بعد انتهاء من امتحانات القبول الموازي في العراق حيث تعد مرحلة القبول الموازي هي المرحلة الاهم في التعليم في العراق حيث يمكن للطالب الناجح فيها الدخول الي الجامعات في كافة المحافظات في العراق وسوف نوفيكم بطرق الاستعلام علي نتائج القبول الموازى بالعراق من موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق عبر موقعكم ثقفنى نيوز

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ستغلن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم عبر شبكات الانترنت ” اون لاين” ويأتي سبب الاعلان عن النتيجة عبر الانترنت للتسهيل علي الطلاب وللحفاظ ايضا علي صحتهم بسبب تفشي فيرس كورونا المستجد في مختلف المحافظات فتسعي الوزارة الي الحفاظ علي صحة ابنائها الطلاب وبسبب انه تم الاعتماد الدراسة عبر الانترنت كأحراء امن لكل الطلاب في مختلف المحافظات والان سنعرض عليكم طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموزاي في العراق وكيفية الحصول عليها .

طرق الحصول علي نتائج القبول الموازى بالعراق

يمكن الان للطالب الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يختار الطالب أيقونة الاستعلام علي نتائج القبول المركزي للعام الدراسي الحالي 2021/2022

يقوم الطالب بالتسجيل باسمه الرباعي ورقمه الامتحاني في الخانات التي سوف يجدها امامه في الموقع

ويقوم بتسجيل المحافظة التابع لها

ينقر الطالب علي عرض النتيجة الان ويقوم بمعرفة نتيجته ويمكنه طباعة نتيجته والتوجه بها الجامعة المناسبة له

الاستعلام عن نتائج القبول الموازى 2022 في كل المحافظات

تم اعتماد نسبة الناجحين في مرحلة القبول الموازى من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق والقادرين علي التقدم باوراقهم الي مخلتف الجامعات العراقية حيث بلغ عدد الناجحين في تلك المرحلة 22 الف طالب وطالبة يمكنهم التقدم باوراقهم في مختلف الجامعات في العراق مما يعكس الفارق الكبير في نسبة النجاح عن العام الفارق حيث يعتبر نسبة نجاح هذا العام هو ضعف نسبة نجاج العام السابق والذي كان 3500 طالب فقط في مختلف الجامعات العراقية مما اعطى نسبة طمأنية كبيرة بين الطلاب واولياء الامور وسوف نرصد لكم تنسيق الجامعات الذي اعلن عنه وزارة التعليم فى العراق لقبول الطلاب الناجحين فى مرحلة القبول الموازى بالعراق والذي يبحث عنه العديد من الطلاب

تنسيق قبول الطلاب الناجحين فى مرحلة القبول الموازى

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العالي عن تنسيق قبول الطلاب الناجحين فى مرحلة القبول الموازى حيث يمكنكم معرفته من موقع وزارة التعليم العراقي عبر مواقع الانترنت .