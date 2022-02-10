رابط نتائج المنح والقروض الأردن 2022 مديرية البعثات التعليم العالي dsamohe.gov.jo

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عمر شويل - جدة نتائج المنح والقروض الأردن 2022، يتم أعلانها عبر مديرية البعثات للتعليم العالي، حيث ينتظر الكثيرين من الطلاب والطالبات المرشحين والذين تقدموا بالتسجيل للاستفادة من منحة القروض الداخلية للعام الحالي، الموعد المحدد الذي سيتم الإعلان فيه عن نتيجة قبولهم بالمنحة، فمن الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عبر صفحتها الرسمية إن نتيجة الإعلان عن نتائج المنح والقروض ستكون متاحة للاستعلام في الأول من شباط، وتعمل الوزارة خلال وقتنا الحالي بكل جهد وشفافية لنشر النتيجة عبر رابط نتائج المنح والقروض الأردن dsamohe.gov.jo، ويمكنك عزيزي القاري متابعتنا حتي يتثنى لك متابعة خطوات الاستعلام عن النتيجة.

نتائج المنح والقروض الأردن 2022

تصدر وزارة التعليم العالي عددًا كبيرًا من المنح والقروض كل عام، وقد تعمل بعض الجهات المعنية بنشر قوائم الطلاب الجدد الحاصلين على هذا الدعم من العام الحالي، ومن خلال السطر التالي سنوفر جميع المعلومات المتعلقة بهذه المنح التعليمية وطرق التسجيل والرابط الإلكتروني المخصص للاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا، وتقدم الوزارة الآن أسماء المرشحين للبعثات الجامعية لذلك ينتظر الطلاب في الأردن هذه النتيجة بخوف وقلق شديد للغاية.

رابط نتائج المنح والقروض التعليم العالي

قال مهند الخطيب المتحدث الرسمي باسم إعلام المعونة المالية، إنه تم إدراج 45 ألف طالب في طلبات المساعدات المالية والقروض الداخلية للعام الدراسي الجاري، وأكد أن عدد المتقدمين وصل إلى 78 ألف طالب حيث تسمح الوزارة بحوالي 45000 طالب مؤهل للتسجيل، ومن المتوقع نشر قوائم أسماء المرشحين للمنحة خلال الأيام القادمة، ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات الأتية:

الولوج إلي رابط موقع مديرية البعثات .

من القائمة الرأسية يجب الضغط علي أيقونة المنح والقروض.

يتم تسجيل دخولك.

قم بكتابة البيانات والمعلومات بشكل صحيح في الحقول الخاصة بها.

قم الآن بالضغط علي أيقونة الاستعلام عن نتيجة ترشيح المنحة.

ينقلك المتصفح لصفحة بها قوائم أسماء الطلاب المقبولين للحصول على المنحة.

تنفذ وزارة التعليم تلك المنح بناءً على توجيهات جلالة الملك عبد الله، وذلك بهدف دعم العلم والتعليم وزيادة الكفاءة والمستوى من الشباب الأردني لتلبية مطالب سوق العمل، ترسل الوزارة الطلاب للمنح الدراسية ومنح وقروض لدعمهم بكل عزم وقوة.