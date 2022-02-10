نص كلمة أبوالغيط فى الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى

جدة - نرمين السيد - وجاء نص كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية:

نيفين جامع

وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية

رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى

أصحاب السمو والمعالى السادة الوزراء،

السيدات والسادة،

أود فى البداية أن أتوجه بالتهنئة إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، على توليها رئاسة الدورة (109) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، متمنيًا لها كل التوفيق فى هذه المهمة، كما أتوجه بخالص التحية والتقدير إلى الدكتور محمد على الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا، على رئاسة الدورة السابقة للمجلس والإدارة الحكيمة لأعماله.

وقال: ينعقد اجتماعنا اليوم وعلى جدول أعماله العديد من الموضوعات الهامة التى جرى الإعداد لها من جانب السادة الخبراء وكبار المسؤولين، وفى مقدمتها الملف الاقتصادى والاجتماعى المقرر رفعه إلى القمة العربية فى دورتها العادية المقبلة (31)، والتى ستنعقد باستضافة كريمة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

كما يبحث هذا الاجتماع، من ضمن الموضوعات المعروضة عليه، التحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة الخامسة للقمةالعربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية العام المقبل.. وهذه – كماتعلمون - آلية أقرتها الدول الأعضاء، منذ نحو 14 عامًا، بعقد قمة تخصص للموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتبحث فى أفضل الاستراتيجيات والمشاريع القومية العربية التى تعود بالنفع لصالح أبناء هذه الأمة.

إننا نتباحث فى هذه الموضوعات، فى الوقت الذى تتعاظم فيه التحديات وتتداخل. فدولنا العربية جميعها لا تزال تواجهالتداعيات التى فرضتها جائحة كورونا. لقد شكلت هذه الجائحة تحديا طارئا وذا أولوية قصوى كما ستنعكس آثاره بلاشك على الجهود المبذولة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة التى اتفق عليها المجتمع الدولى منذ سبع سنوات.

السيدات والسادة،

لقد أطلقت جامعة الدول العربية، أواخر العام الماضى وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، التقرير الإقليمى بعنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الدول المتأثرة بالنزاعات فى المنطقة العربية"، ويسلط هذا التقرير الضوء علىإطار العمل المتكامل لرصد أهداف التنمية المستدامة فى الدول التى تواجه تحديات معقدة ومتشابكة، ويشمل الدولالأعضاء التى تشهد نزاعا، وتلك الخارجة منه، وكذلك دول الجوار المتأثرة به، ويتناول التقرير على نحو محدد (8) دول عربية. وأود فى هذا الإطار أن أنوه إلى عدد من الرسائل الرئيسية والاستنتاجات التى رصدها هذا التقرير وهى:

أولا: الترابط الوثيق بين السلام والتنمية... ففى غياب السلام والأمن يستحيل تحقيق كافة الأهداف الأخرى للتنميةالمستدامة... كما لا يمكن تحقيق السلام المستدام والاستقرار على المدى الطويل من دون عملية تنموية تنعكس آثارها علىالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

ثانيا: يستلزم تحقيق أهداف التنمية المستدامة أطرا جديدة تراعى العلاقة القوية بين عمليات التنمية والإغاثة الإنسانيةوجهود السلام، ويوفر إطار الأمن البشرى صلة مفاهيمية مهمة بين الركائز الإنسانية والإنمائية والهادفة إلى بناءالسلام... إذ يعكس هذا المفهوم الترابط بين هذه المجالات خاصة فى الدول التى تعانى النزاعات أو تلك التى تتعافى منهاوتتطلع إلى إعادة البناء.

ثالثا: ثمة حاجة ماسة لاعتماد نهج إقليمى جديد لتطبيق نموذج الأمن البشرى يقوم على مفهوم شامل لمنع نشوب النزاعات.

السيدات والسادة،

إن إحدى الركائز الخمس التى قامت عليها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هى الحفاظ على هذا الكوكب.. إذ يعد تغيرالمناخ قضية وجودية حاسمة بالنسبة للبشرية، لما ينطوى عليه من تأثيرات كبيرة على نمط الحياة وركائز التنمية والسلم المجتمعى،فلا شك أن للتغيرات المناخية الجارية تأثيرات كبيرة على حركة السكان وسبل العيش وأنماط النشاط الاقتصادى، وقد يكون من شأن هذه التغيرات، إن هى تكثفت وتصاعدت خطورتها، أن تفضى إلى مفاقمة الضغوطالاجتماعية والاقتصادية التى غالبا ما تكون بمثابة بيئة مواتية للاضطرابات والنزاعات. لذلك فإن خطة 2030 تعلقأهمية كبيرة على دور النظم الايكولوجية السليمة فى استدامة السلام.

وفى هذا الصدد، أود أن أشيد بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار التحضير لاستضافة مصر نهاية هذا العام للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيرالمناخ... ولاشك أن هذا الحدث العالمى المهم سوف يكون من شأنه تمهيد "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية".. ومن جانب آخر، فإن هذه الدورة ستمثل فرصة كبيرة للدول العربية لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدراتها على وضع مستهدفات واضحة وتواريخ محددة للوفاء بالالتزامات الوطنية والدولية للحد من الانبعاثات الدفيئة.. وجامعة الدول العربية على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لتنسيق الجهود العربية فى هذا الشأن، وإنجاح هذا الحدث العالمى بتنظيم واستضافة مصرية.

وفى نفس السياق، أجدد التهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على فوزها بتنظيم واستضافة أعمال الدورة التالية لهذا الحدث (COP 28) فى العام المقبل. ولا شك أن عقد دورتين متتاليتين لأهم مؤتمر عالمى للمناخ، فى دولتين عربيتين، سوف يمثل أرضية مناسبة أمام الدول العربية لتثبيت مطالبها والحصول على الدعم الذى تحتاجه بشأن زيادة القدرات الوطنية وتعزيز النظم الايكولوجية السليمة لمواجهة آثار تغير المناخ... ويتعين العمل من الآن على الصعيد العربى من أجل اغتنام هذه الفرصة لوضع قضايا المناخ فى العالم العربى على صدارة الأجندة الدولية، بشكل ما يرتبط بهذه القضايا من ملفات التحول إلى الطاقة النظيفة، ومواجهة الفقر المائى والجفاف، وتحقيق الأمن الغذائى... باعتبار أن قضايا الماء والطاقة والغذاء تمثل أضلعا ثلاثة لمنظومة واحدة تتصل اتصالا وثيقا بقضايا البيئة والتغير المناخى.

السيدات والسادة،

إن دعم التنسيق البينى والتعاون العربى هو صلب عقيدة الجامعة العربية وبمثابة حبل الوريد لها، فلم يزل التكاتف العربى هو طوق النجاة وسط هذه التحديات المتتالية والمتشابكة التى تواجهنا جميعا. وهذه الاجتماعات النى نعقدها فى رحاب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تمثل فرصة سانحة لتذليل كافة العقبات التى تعترض مسيرة العملالعربى المشترك.

إننا نعيش مرحلة دقيقة فى تاريخ المنطقة العربية والعالم أجمع، تنطوى على تحولات سياسية وأمنية واستراتيجية، وكذلك صحية واجتماعية واقتصادية... وتستدعى منا تطوير آليات التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات... فالقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة تعد – من وجهة نظرى – ملمحا أساسيا لنجاح الدول والحكومات فى المرحلة القادمة.

سيادة الرئيسة، أتمنى لكم التوفيق فى رئاسة الدورة الحالية للمجلس، وأتمنى لاجتماعكم هذا النجاح والتوفيق.