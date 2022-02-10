بريطانيا: سلوك روسيا «العدوانى» يضر بسمعتها الدولية

جدة - نرمين السيد - وقالت تروس: "الحقيقة أننا لا نستطيع تجاهل حشد أكثر من 100 ألف جندى على الحدود الأوكرانية ومحاولات تقويض السيادة الأوكرانية ووحدة أراضيها"، مضيفة أن سلوك روسيا "العدوانى" يضر بسمعتها الدولية. وتابعت: "فى الأساس، ستكون الحرب فى أوكرانيا كارثية على الشعبين الروسى والأوكرانى، وعلى الأمن الأوروبى". وحثت ليز تروس إدارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على احترام مذكرة بودابست الموقعة عام 1994 ، والتى ألزمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا باحترام ودعم استقلال أوكرانيا.

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