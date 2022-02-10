جونسون: المخاطر الروسية كبيرة.. ونجهز عقوبات لردع موسكو حال غزت أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، فى كلمة له خلال مؤتمر صحفى مع ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، إن "المخاطر الروسية على أوكرانيا كبيرة للغاية"، مضيفا أن الاستخبارات البريطانية قدمت معلومات خطيرة عن الغزو الروسى المحتمل.
وتابع أن موقف الأوروبيين موحد بشأن الأزمة الأوكرانية، كما أننا ملتزمون بمبادئ الأمن الأوروبى.
وفيما يخص الناتو، أكد أنه تم الاتفاق مع الحلف على حزمة مساعدات لتعزيز أمننا المشترك، مضيفا أن مهام الناتو لا تتعلق فقط بروسيا.
وشدد على أنه يجب ألا تملك أى دولة حق الفتيو على انضمام دول أخرى إلى حلف الناتو، مضيفا نجهز عقوبات لردع روسيا حال غزت أوكرانيا، لكننا فى نفس الوقت نريد اعتماد الخيار الدبلوماسى.
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