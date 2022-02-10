ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزون الأميركي

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الخميس، بعد انخفاض مفاجئ في مخزون النفط الخام الأميركي في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية الأميركية الإيرانية التي قد تفضي إلى زيادة إمدادات الخام في الأسواق العالمية بسرعة.

وزاد سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة 34 سنتا أي 0.4 في المئة ليرتفع إلى 91.89 دولارا، الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش.

وفي نيويورك، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أي 0.6 في المئة ليستقر عند 90.20 دولارا للبرميل، وفقا لرويترز.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 4.8 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير إلى 410.4 مليون برميل لتسجل أدنى مستوى للمخزونات التجارية منذ أكتوبر 2018.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 369 ألف برميل.

وأوضحت بيانات الإدارة أن إمدادات المنتجات النفطية الأميركية التي تعد أفضل مؤشر للطلب بلغت 21.9 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة الماضية بسبب قوة النشاط الاقتصادي في أنحاء البلاد.

غير أن المستثمرين يتابعون عن كثب نتيجة المحادثات النووية الأميركية الإيرانية التي استؤنفت هذا الأسبوع.

ومن المحتمل أن يؤدي التوصل لاتفاق إلى رفع العقوبات الأميركية على النفط الإيراني ويخفف من حدة نقص الإمدادات العالمية.